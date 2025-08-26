Campeón de Champions League toma drástica medida en negociación por Darío Osorio

Dario Osorio enfrenta uno de sus mejores momentos en Europa. El seleccionado nacional lidera al FC Midtjylland y está a un partido de asegurar su pasaje a Europa League.

En los últimos siete partidos, fue titular en seis, marcó cuatro goles y además entregó cuatro asistencias. Incluso ha llegado a tener nota de rendimiento de 9,2, una de las más altas en este 2025. Regularidad que hace despertar el interés de los clubes más grandes del viejo continente.

ver también A lo Lionel Messi: el maravilloso golazo de Darío Osorio en Dinamarca

Es así como el Porto ahora se puso en carrera para fichar al formado en la U. En el inicio de semana, Galatasaray se metió por los palos y con el objetivo de disputar la Champions League va por Osorio con todo.

Por lo mismo, desde Portugal aseguraron que se intentaron apurar las gestiones. Pero esto no tuvo éxito ya que el cuadro danés no está dispuesto a dejar partir a su máxima figura primero porque prioriza lo deportivo. Pero ahora también se reveló que se exige un monto mayor a lo indicado en un principio y que podría llegar hasta los 30 millones de euros.

Ante esto, se indica que ahora van en busca de Rayan Rocha del Vasco Da Gama. Según Record, el extremo derecho de 19 años sería más accesible en este mercado y ante la salida de Rodrigo Mora por 70 millones de euros, se invertirá de inmediato en el futuro del club.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Cuánto porcentaje tiene la U de Darío Osorio?

El futbolista nacido en Hijuelas aún tiene un importante vínculo con Universidad de Chile. Es que además de ser el cuadro que lo formó, en Azul Azul aún poseen el 15% de la carta del jugador.

Esto significa que ante una nueva venta de Darío Osorio, la U recibirá importante sumas de dinero. Cabe consignar que según Transfermarkt, el valor del chileno es de 8 millones de euros. Pero dicho monto podría elevarse con la actualización de septiembre.