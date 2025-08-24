Uno de los pocos exponentes chilenos en el fútbol europeo es el delantero Darío Osorio, quien inició una nueva temporada con la camiseta de Midtjylland.

El puntero derecho formado en Universidad de Chile sigue demostrando su calidad en el fútbol danés, donde es titular fijo y clave en el cuadro de la ciudad de Herning.

Osorio sigue demostrando su clase y este domingo fue vital en la goleada de Midtjylland sobre Silkeborg por 4-2, porque marcó un tanto de gran factura y dio una asistencia.

El golazo de Darío Osorio en Dinamarca

El delantero chileno otra vez mostró su calidad por la banda derecha y se despachó un golazo al estilo Lionel Messi a los 64 minutos, para poner el 3-1 parcial.

Darío Osorio encaró por el sector diestro del ataque de Midtjylland, hizo una pared con Junior Brumado y definió a la entrada del área con un zurdazo colocado al segundo palo. Golazo.

El seleccionado nacional, además, dio una asistencia para el tanto del turco Aral Simsir, en los 51 minutos.

Darío Osorio está teniendo un buen arranque de temporada, porque sumando sus presentaciones en el fútbol danés y en la Europa League ya acumula cuatro goles y cuatro asistencias.