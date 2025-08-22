Nicolás Córdova otra vez se pone el uniforme de bombero para apagar el incendio que quedó en La Roja tras la salida de Ricardo Gareca. El DT interino habló de sus objetivos.

La selección chilena ya no se juega nada en la última fecha doble de las Eliminatorias, debido a que se quedó sin opciones de clasificar a la siguiente Copa del Mundo. Por esta razón, Córdova habló de cuál es la meta a seguir para el equipo nacional.

La palabra de Nicolás Córdova

Nicolás Córdova llega por segunda vez como técnico interino a La Roja. Antes lo hizo por un partido ante Ecuador tras la salida de Eduardo Berizzo. Ahora, es por la partida de Ricardo Gareca. Más allá de las especulaciones, el DT fue claro que su meta no es quedarse como el entrenador principal.

“Nosotros los técnicos estamos expuestos a evaluación. Obviamente lo que pase en estos partidos no será la excepción. El Mundial Sub 17 también, porque estamos envueltos en este proceso y se los digo honestamente, estoy tranquilo. Estoy feliz de dar mi contribución al fútbol chileno desde donde me toque“, comenzó diciendo el DT interino.

“Sé que todo depende de resultados, pero mi objetivo no es ganar o perder, es preparar lo mejor posible tanto los partidos de Eliminatorias como los del Mundial Sub 20, porque debemos demostrar lo que hemos hecho en este proceso de dos años, y ese es el pensamiento que tengo hoy. Si me quedo o no, hoy es irrelevante“, detalló Nicolás Córdova.

Córdova se encuentra en una situación extraña. Mientras piensa en los duelos de Eliminatorias ante Brasil (4 de septiembre) y Uruguay (9 de septiembre), al mismo tiempo trabaja en lo que será la próxima Copa del Mundo Sub 20 que inicia a fines del próximo mes.

“Claramente no es el ideal, la otra vez fue más traumático pues era de un día para otro. En esta ocasión fue más planificado y coincidió con la preparación para el Mundial. Tenemos un muy buen equipo acoplado en selecciones juveniles. No es lo ideal pero en esta situación donde se juegan tantas cosas, muchas veces por contexto la Federación no necesitaba traer a alguien ahora“, cerró Córdova.