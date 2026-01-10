Es tendencia:
Fútbol Internacional

Junto a Zidane Yañez van por Messi: crack de Chile Sub 17 salta al primer equipo de potente club en la MLS

La otra joyita que tiene la Roja con miras al recambio dio tremenda noticia desde Estados Unidos. Aumenta la legión nacional en dicho país.

Por Nelson Martinez

El futuro que ilusiona a Chile.
© Instagram.El futuro que ilusiona a Chile.

Mientras la selección de Chile sigue sin DT y está fuera del Mundial 2026, las esperanzas están en las futuras generaciones del recambio. Es ahí donde el equipo Sub 17 fue el que dejó una mejor imagen en la pasada cita del 2025.

Pese a quedar eliminados del certamen, hubo dos figuras que llamaron la atención. Uno es Zidane Yáñez, conocido crack del New York City, y el otro es Antonio Riquelme, quien ahora dio que hablar en la MLS.

“Siempre ha sido mi sueño jugar por Chile, por eso fue un honor que me llamaran. Un orgullo vestir siempre esta camiseta y ojalá vestirla siempre”, dijo en aquel entonces a Kenotrotamundos Skechers Fútbol.

El anuncia que ilusiona a Chile Sub 17 y la Roja adulta

Antonio Riquelme dejó las fuerzas básicas y ahora es oficialmente jugador del primer equipo del Real Salt Lake, de la MLS. El mediapunta chileno es la otra gran carta nacional que brilla en el fútbol de EE.UU. y este año va con todo.

El jugador es originario de San Diego, California, pero hijo de padres chilenos. Ha jugado de “10” y también de mediapunta, brillando en toda la ofensiva de sus primeras aventuras en EE.UU. y la Roja juvenil.

“Mis características son de un buen pase, tener buen pie. Puedo rematar, hacer goles y algo de tiro libre“, recalcó durante el pasado Mundial de Qatar Sub 17. Ahí ya le juró amor a Chile pensando en el futuro.

Con ese panorama, ya son dos los seleccionados Sub 17 que integran el primer equipo de planteles de la ascendente MLS donde juegan figuras como Lionel Messi y Luis Suárez: por un lado está Zidane Yáñez del New York City, y en el otro Antonio Riquelme del Real Salt Lake.

