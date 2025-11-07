La Roja continúa su aventura en el Mundial Sub 17. Después del debut contra Francia, el equipo de Sebastián Miranda se repone y se enfoca en el partido contra Uganda, a disputarse el sábado 8 de noviembre a las 9:30 horas, que será clave para soñar con la clasificación.

Uno de los que sumó minutos en el primer partido fue Antonio Riquelme, quien ingresó a los 82′ para reemplazar a Ian Alegría. El mediocampista milita en Real Monarchs en Estados Unidos. De hecho, nació en Norteamérica y pudo representar a ese combinado, pero quiso jugar por Chile.

En declaraciones a Kenotrotamundos Skechers Fútbol, el futbolista contó: “Siempre ha sido mi sueño jugar por Chile, por eso fue un honor que me llamaran. Un orgullo vestir siempre esta camiseta y ojalá vestirla siempre”.

En ese sentido destacó que lo han recibido muy bien en la selección chilena. “Del poco tiempo me recibieron bien, soy amigo con todos. Desayunamos, vamos al gimnasio, almorzamos y entrenamos. Estoy contento acá al sentirme como en una familia”, mencionó.

Antonio Riquelme nació en Estados Unidos y tiene padres chilenos | La Roja

Nació en Estados Unidos y optó por la Roja: Antonio Riquelme

Sobre sus fortalezas en la Roja Sub 17, Antonio Riquelme mencionó: “Mis características son de un buen pase, tener buen pie. Puedo rematar, hacer goles y algo de tiro libre“.

Habrá que ver si logra meterse entre los titulares contra Uganda. “Fue un partido difícil contra Francia, pero ya dimos vuelta la página, estamos enfocados en Uganda, que es un rival rápido, pero nosotros también lo somos. Vamos a pelear para darlo todo“, destacó.