La Roja no pudo y cayó ante Francia en su debut en el Mundial Sub 17. El equipo que dirige Sebastián Miranda mostró buenas cosas en sus primeros minutos, pero se derrumbó después de que los galos aprovecharan dos balones detenidos para quedarse con el 2-0.

A los 54′, Christ Batola ejecutó un tiro libre al frente del arco y abrió la cuenta. Más tarde, a los 63′, otro tiro y un cabezazo de Remi Himbert permitió que los franceses aumentaran el marcador, sumando los primeros tres puntos en Qatar.

El DT chileno lamentó la forma en que perdieron. “Antes del partido, conversamos que uno de los puntos altos de Francia eran los balones detenidos. Los analizamos, pero dos faltas que fueron completamente innecesarias nos terminan costando dos goles”, dijo.

“Lamentablemente, esos goles nos sacaron del partido“, declaró Sebastián Miranda. De todas formas, manifestó que “hicimos un esfuerzo físico muy grande, porque el rival te lleva al límite. Francia es una potencia mundial. Me siento muy orgulloso de mis jugadores“.

Qué viene para la Roja en el Mundial Sub 17

“Nos vamos tristes por el debut, porque estábamos muy ilusionados, pero también muy esperanzados y conscientes de que somos capaces de pararnos frente a cualquier equipo. A los chilenos nunca se nos ha dado fácil, así que tenemos que seguir luchando“, dijo Sebastián Miranda.

La Roja debe pasar la página rápidamente para enfocarse en el partido contra Uganda, a disputarse este sábado 8 de noviembre a las 9:30 horas. Los africanos también perdieron en su debut (cayeron por 2-1 contra Francia), y es clave que Chile saque ventaja.