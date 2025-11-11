Claudio Palma dice lo que muchos piensan tras la eliminación de Chile Sub 17: “Los menos responsables…”

La selección chilena se despide una vez más de un Mundial de forma temprana. Ahora la Roja Sub 17 sufrió en el torneo en Qatar y dejó la competencia en la fase de grupos. Pese al triunfo ante Canadá, la diferencia de gol ubicó al equipo de Seba Miranda en el fondo del grupo K.

El partido de este martes era una verdadera final para el equipo chileno. Lo que entendió el cuadro bajo el mando de Miranda. En el complemento supo reponerse al marcador en contra, y con anotaciones de Zidane Yáñez y Matías Orellana. Pero este triunfo no sirvió de mucho ya que en el otro partido del grupo, Uganda superó sorpresivamente a Francia.

Al final Chile quedó eliminado por solo un gol de diferencia. Lo que se concretó en el debut por la caída por 2-0 ante “Les Bleus”. Resultado que terminó pagando cargo la Roja Sub 17 y ahora toca armar las maletas de forma inesperada.

El reclamo de Claudio Palma

Pero tras el pitazo final, y consumada la eliminación, Claudio Palma decidió hacer una potente reflexión sobre el presente de la Roja Sub 17. El canta goles fue bien enfático y dijo lo que muchos piensan sobre lo que pasa en el fútbol nacional.

“Los menos responsables son los jugadores”, lanzó de entrada en la transmisión de Chilevisión. Aunque posteriormente apuntó a los reales culpables de la crisis que vive el balompié criollo.

“Acá hay que criticar la competencia tan escuálida, pobre,… y el poco aporte de los clubes. Hay rostros de tristeza. Eliminada otra selección chilena. La Sub 17 se despide rápido de otro mundial”, lamentó Palma tras la nueva decepción de Chile.

