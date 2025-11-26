Claudio Palma es uno de los relatores más reconocidos en nuestro país, por eso, llama la atención una polémica afirmación que hizo en su programa, donde aseguró que se aburre con el fútbol chileno.

Durante largos años, Palma se transformó en la voz más famosa del Campeonato Nacional. Incluso, sus frases y apodos llegaron hasta los juegos piratas. “Cazaba ratones a pata pelada” con su relato, pero decidió alejarse de los micrófonos del torneo local.

La afirmación de Claudio Palma

Claudio Palma decidió renunciar a TNT Sports durante este 2025 y desde entonces, ha comenzado a explorar su faceta de conductor. Es así como lidera el programa “No pega ni junta”, en compañía de Gianella Marengo. Ahí suele hablar con total relajo.

Casi finalizando la última edición del espacio de Yuly, Palma sin querer queriendo soltó una frase que de seguro traerá cola. “Cuando quiero dormir siesta, veo un partido del fútbol chileno”, lanzó sin asco ante la sorpresa de Marengo. “Esa hueá es la media cuña. Después no te arrepientas y digas que lo editen”, respondió su compañera.

“El campeonato local hay partidos malos po, no llegan al arco. No estoy hablando de la selección”, complementó Palma. Su frase no pasó desapercibida en redes sociales.

Claudio Palma fue durante largos años el relator estrella del fútbol chileno, primero de CDF y luego de TNT Sports. Sin embargo, él mismo reconoció que en el último tiempo ya no le motivaba estar al mando de las transmisiones del torneo nacional, cosa muy distinta a lo que le sucedía en otras competiciones o con la selección chilena.

El Negro Palma se convirtió en un sello de los partidos más importantes que iban en televisión entre 2003 y 2014, regresando a CDF en 2019 y estando hasta 2025, cuando la estación se había transformado en TNT Sports. Lejos de extrañarlo, al relator ahora le aburre el fútbol chileno.