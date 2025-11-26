Claudio Palma es la voz más importante en los relatos de la selección chilena en el Siglo XXI. Se cansó de gritar goles de la Generación Dorada, por lo que tiene un “baúl de los recuerdos” muy grande.

Justamente esto es lo que empezará a mostrar en sus redes sociales, pues tiene un material enorme. Y quiso comenzar con un tanto espectacular que derivó en un apodo histórico.

Chupete Suazo, el hombre del “Planeta Gol”

Se trata del gol que le marcó Humberto Suazo a Venezuela como visitante, en las eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010. Parecía que la Roja de Bielsa empataría 2-2, hasta que Chupete apareció.

Con un derechazo cruzado le dio el triunfo a Chile que empezó a pavimentar el sueño de volver a un Mundial tras 12 años. Acto seguido, fue cuando Palma logró un relato emotivo.

“Anotó el de ayer, anotó el de siempre, anotó el de estirpe, anotó el hombre venido del Planeta Gol”, fueron las palabras que le salieron desde el alma en ese momento y que hasta el día de hoy se recuerdan.

De hecho señaló en su video “cuantos goles” al sacar una carátula de VHS con una foto de Chupete Suazo. “Por algo lo bauticé como el hombre venido del Planeta Gol”, agregó.

Esta iniciativa, que el Negro Palma exhibió en su Instagram, seguramente la irá desarrollando a través del tiempo, para mostrar el legado que dejó con sus grandes relatos, que lo llevaron a ser el número 1 en el fútbol chileno.

Actualmente Palma ya no relata fútbol nacional en TNT Sports y solamente está en Chilevisión, donde en el segundo semestre transmitió partidos internacionales de clubes y a la selección chilena.