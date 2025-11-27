Fin de semana decisivo para la Copa Libertadores. Este sábado 29 de noviembre se conocerá al nuevo monarca de América con la gran final del máximo certamen de clubes de la Conmebol, donde Palmeiras y Flamengo de Brasil se verán las caras en el Estadio Monumental de Lima, Perú.

Partidazo entre habituales protagonistas de este certamen continental y que podría significar para ambos clubes la cuarta Libertadores en sus vitrinas tras conquistar, por última vez, las ediciones 2021 y 2022, respectivamente.

Es en ese contexto que en RedGol hicimos un ejercicio y le solicitamos a la inteligencia artificial que se la jugará por un resultado y un campeón del certamen ¿Qué dijo? Conoce al ganador y todos los detalles de este pronóstico a continuación.

La predicción de la IA para Palmeiras vs. Flamengo:

En esta oportunidad le consultamos a ChatGPT, una de las herramientas más importantes de este tipo por el resultado y el campeón de esta competición, a lo que respondió como ganador al Flamengo.

Al respecto, la inteligencia artificial señaló: “Marcador probable: 2–1 a favor de Flamengo, en un partido cerrado, con chances bien repartidas, pero con Flamengo resolviendo con un gol más”.

Tras ello, añadió como principales fortalezas para el ‘Fla‘, las siguientes: “Su equilibrio defensivo + experiencia reciente en finales le da una ligera ventaja”, eso sí, no sacó de la ecuación a Palmeiras y advirtió al ‘Mengao’: “Palmeiras tiene con qué pelear, sobre todo si impone su chapa ofensiva”.

¿Cuándo y a qué hora juegan Palmeiras vs. Flamengo por la final de Copa Libertadores?

La gran final de Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo de Brasil se juega este sábado 29 de noviembre de 2025 a partir de las 18:00 horas de Chile en el estadio Monumental de Lima, Perú.