Juan Martín Lucero es el hombre del momento en Universidad de Chile en este mercado de fichajes. El atacante argentino está en la mira de los azules y hay varias voces que apuntan a que será el segundo refuerzo pensando en este 2026.

Este movimiento de los azules por el Gato abre una vieja herida en Colo Colo, sobre todo porque se trata de un jugador que dejó un buen recuerdo tras un 2022 goleador, pero que terminó con una cobarde fuga para partir al Fortaleza de Brasil.

Sin embargo, hay quienes prefieren desentenderse de ese tipo de sentimientos. En esa vereda está Gabriel Mendoza, quien en su estilo barrió el peso con Lucero al estar ahora negociando por jugar en el archirrival.

Las durísimas críticas de Gabriel Mendoza a Juan Martín Lucero

El Coca declaró en charla con el sitio BolaVip Chile que “no me interesa Lucero, porque abandonó el barco y esos jugadores que abandonan el barco, sobre todo a la institución más grande de Chile, no se merecen el respeto”.

“Hablar de él, cuando abandonó el barco teniendo contrato vigente por ganarse unas lucas más… da muchas vueltas. Lamentable”, agregó.

Juan Martín Lucero convirtió 24 goles en 39 partidos en su paso por el Cacique. ¿Repetirá esos buenos números en caso de llegar a Universidad de Chile? | Foto: Colo Colo.

Para cerrar, el campeón de la Copa Libertadores 1991 con los albos también se dio el tiempo hablar del posible arribo de Octavio Rivero a la U. “Aquí no marcó mucho. Hizo las cosas bien, pero no marcó mucho en Colo Colo”, concluyó.

Los números de Lucero en Fortaleza

El Gato jugó en sus tres temporadas en Fortaleza un total de 177 encuentros, donde anotó 58 goles y dio 14 asistencias. En el 2025 disputó 51 partidos con 11 anotaciones y solo una asistencia en 2.797 minutos de acción.