Este domingo se realizó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, donde resultó ganador José Antonio Kast por sobre Jeannette Jara.

El candidato republicano le ganó por un amplio margen a la carta del Partido Comunista, es por ello que se sentará en el sillón de O’Higgins a partir del 11 de marzo de 2026.

Kast y compañía tienen que armar su nuevo gobierno y empiezan a surgir opciones para el Ministerio del Deporte, el cual comanda actualmente Jaime Pizarro.

Coca Mendoza pide a Claudio Bravo para el ministerio del Deporte

Uno de los tantos ex futbolistas que incursionó en la política fue Gabriel Mendoza, quien fuera concejal de Viña del Mar por Chile Vamos y luego perdió en las elecciones para ser alcalde de Graneros en 2021.

El Coca conversó con RedGol sobre el triunfo de José Antonio Kast y postuló el nombre de Claudio Bravo para el Ministerio del Deporte.

“Yo creo que Claudio Bravo es una buena opción, va por ese lado la cosa. Creo que Claudio Bravo andaría muy bien en ese cargo, es un buen nombre”, señaló el campeón de América.

Claudio Bravo actualmente trabaja como comentarista de ESPN. Foto: Andres Pina/Photosport

Además, en su peculiar estilo, Mendoza dijo que le preocupa más lo que pase en Colo Colo a lo que haga Kast en materia deportiva.

“Lo que prometió sobre el deporte tiene que hacerlo. Pero la verdad es que lo más importante para mí es preocuparnos por Colo Colo, que haga bien las cosas, más de lo que haga el presidente electo sobre el deporte. Colo Colo para mí está por sobre todas las cosas”, cerró.

