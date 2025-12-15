Chile vivió una nueva elección presidencial, donde el ganador fue José Antonio Kast. Uno que demostró su enorme alegría por el resultado, fue Mauricio Pinilla.

En la segunda vuelta se enfrentaron Kast con Jeannette Jara, siendo el candidato de derecha el elegido por un amplio margen. De esta manera, sucederá en el poder a Gabriel Boric y dirigirá el destino del país durante los próximos cuatro años.

La alegría de Mauricio Pinilla

La fiesta de la democracia, como suele suceder, no dejó a todos contentos con los resultados. Mientras unos lamentaban la derrota de Jara, otros celebraron con todo el triunfo de José Antonio Kast. Este iniciará su periodo presidencial en marzo del 2026.

Uno de los más felices con el triunfo de Kast, fue Mauricio Pinilla. Muchas veces las figuras públicas deciden ocultar su preferencia política para no entrar en conflictos con sus seguidores, pero esto último poco parece importarle al bicampeón de América.

Pinilla fue etiquetado en un video en Instagram, donde estaba con varios amigos y su pareja Gisella Gallardo. En el registro audiovisual, se les podía ver a todos celebrando cuando ya era un hecho la victoria de José Antonio Kast en la elección.

El máximo goleador chileno en Italia era uno de los más expresivos, levantando sus brazos como si hubiera anotado de chilena al último minuto. De fondo, el grupo de amigos escuchaba el himno nacional a todo volumen. La alegría entre ellos era total.

Imagen: Instagram

Como suele suceder en este tipo de situaciones, hubo quienes apoyaron a Mauricio Pinilla en su postura política, mientras otros simplemente lo insultaron. José Antonio Kast será el presidente de Chile en los próximo cuatro años, comenzando en 2026 y terminando en 2030.