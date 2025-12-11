En Universidad de Chile sigue la polémica a espera de la salida de Gustavo Álvarez como entrenador. El argentino tiene contrato hasta fines de 2026, pero ya avisó que no seguirá argumentando diferencias de ambición con la directiva.

El problema es que Azul Azul no piensa despedirlo, y el DT no quiere pagar la cláusula de salida, que alcanza el millón doscientos mil dólares. Álvarez ya se fue a Argentina, mientras su representante ofreció 250 mil dólares como indemnización. En la U el no fue rotundo.

En Deportes en Agricultura, el ex delantero de la U, Mauricio Pinilla, manifestó muy molesto que “Gustavo Álvarez terminó con un fracaso rotundo en el campeonato nacional. La verdad es esa. Yo no sé… hizo jugar muy bien al equipo, le dio la alegría a los hinchas, compitió a nivel internacional, pero fracasó a nivel nacional”.

“Esa es la verdad: Álvarez fracasó a nivel nacional, no consiguió el cupo a la Copa Libertadores, que era lo mínimo que tenía que alcanzar la U con el plantel que tenía”, agregó.

Pinilla y Álvarez en la U: “tiene que pagar y chao”

Pinilla complementa que “hoy, lamentablemente, si Gustavo Álvarez se quiere ir de la U, si se siente un preso o un rehén de Universidad de Chile, tiene que pagar los 1,2 millones de dólares y chao”.

Por último, Pinilla consideró que Álvarez no está siendo transparente y está seguro que el entrenador ya tiene otro club, y su postura sería simplemente facilitar que otro club del extranjero lo contrate sin necesidad de pagarle a la U.

Publicidad

Publicidad

“¿Por que se quiere ir? Ya tiene todo arreglado en otro lado… Se habla de México… Si se quiere ir que pague la cláusula el nuevo club. Para algo están los contratos y las cláusulas, para respetarlos”, sentenció firme Mauricio Pinilla.

Eso sí, cabe recordar que el gran problema para la U es que no puede contratar a un nuevo entrenador mientras el despido o la renuncia de Gustavo Álvarez está firmada. Universidad de Chile debe seguir esperando en medio de la polémica.