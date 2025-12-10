La salida anticipada del técnico Gustavo Álvarez en Universidad de Chile sigue dando que hablar en los paneles deportivos, donde analizan los fundamentos del técnico para dejar el cargo.

Uno de los que comentó este movimiento, en conversación con Redgol, fue Claudio Borghi, quien pone sobre la mesa los argumentos del entrenador de la U para una decisión tan radical.

En ese sentido, asegura que por número tenía un buen plantel, el gran problema era la calidad que tenía que no le permitió competir de mejor manera en instancias decisivas.

“No sé cuál es el pedido de Álvarez. Habla de que no tuvo un equipo competitivo. Y bueno, sí es verdad. Pero si soy dirigente puedo hacer números”, lanzó en primera instancia Borghi.

Gustavo Álvarez se va de U de Chile. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Borghi asegura que a la U le faltó ser más compensada

Para el ex entrenador de Colo Colo y la selección chilena, Universidad de Chile tenía un gran número de jugadores, pero no estuvieron muchos a la altura de lo que quería Gustavo Álvarez.

“Tienes cuatro centrodelanteros. Tienes dos creadores, tres marcadores de punta, centrales tengo cuatro o cinco. A veces no tiene marcador de punta derecho. Mediocampista también tiene”, explicó.

Por lo mismo, cree que el gran fondo de todo esto es el nivel de los jugadores y del proyecto que tenía para el 2026, donde no vio un mercado favorable para la U.

“La cantidad está bien, hay que buscar calidad. Ahí hay un tope. Cantidad no suple calidad. Hay que hacer un equipo más compensado”, detalló.

