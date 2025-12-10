Universidad de Chile quiere cerrar esta misma semana las desvinculación del técnico Gustavo Álvarez de sus filas, luego de que el argentino pidió finaliza por adelantado su contrato.

Teniendo contrato hasta fines de 2026 y sin una renuncia de por medio, la dirigencia de la U se sienta con el representante del entrenador de manera de buscar un acuerdo.

En Azul Azul fueron claros en que debe existir una indemnización de parte del argentino, por el tiempo que le quedaba por cumplir, la que tiene una cifra confirmada de un millón 200 mil dólares.

Por lo mismo, ya existe un problema dentro de la negociación, donde el representante de Álvarez busca bajar drásticamente el monto para poder liberarlo.

Gustavo Álvarez se despidió de los jugadores y de los hinchas de la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

El representante de Álvarez lidera las conversaciones con la U

Así lo analizó brevemente el periodista Cristián Caamaño, quien en pocos segundos en Deportes en Agricultura mencionó los detalles que entrampan la negociación.

Teniendo en cuenta que, por contrato, Gustavo Álvarez debe cumplir con el monto económico pactado de una salida anticipada, en la U entienden que las charlas son para bajar la cuota.

“La U está esperando, pero no quiere perder demasiado dinero”, explica el periodista, dejando en claro que hay una postura a entender que el monto será menor.

Pese a esto, esperan esta semana poder cerrar un acuerdo, de manera de meterse de lleno en su reemplazante, para la conformación del plantel de cara a la temporada 2026.

