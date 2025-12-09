Universidad de Chile armó un plantel para terminar con la larga seguía de 8 años sin ganar la Liga de Primera y no lo cumplió, de hecho, ni siquiera clasificó a la Copa Libertadores.

Los azules remataron en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, por lo que se tienen que conformar con jugar la Copa Sudamericana en 2026.

Además, Azul Azul tiene la misión de buscar a un nuevo entrenador, debido a que Gustavo Álvarez ya informó que no quiere seguir en la U para el año que se acerca.

Nicolás Diez no será el entrenador de la U

Uno de los entrenadores que estaba en carpeta para llegar a Universidad de Chile era Nicolás Diez, a quien deben sacar de la lista como potenciales reemplazantes de Álvarez.

El argentino ya tuvo un paso por el fútbol chileno, primero siendo ayudante de Jorge Sampaoli en la selección chilena y luego de Sebastián Beccacece en la U, además de jugar gran parte de su carrera en O’Higgins y Ñublense, por lo que conoce el medio.

Nicolás Diez seguirá en Argentinos Juniors. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Sin embargo, Nico Diez no llegará al cuadro laico, debido que renovó su contrato con Argentinos Juniors, cuadro al que clasificó a la Copa Libertadores 2026.

Nicolás Diez extendió su vínculo con el Bicho Colorado hasta diciembre de 2027, por lo que se aferra al cuadro donde naciera futbolísticamente Diego Maradona y Claudio Borghi.

