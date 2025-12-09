Universidad de Chile se armó a principio de temporada para romper la larga sequía sin títulos de la Liga de Primera y no lo consiguió, porque remató en el cuarto lugar de la tabla.

Los azules no alcanzaron ni siquiera a clasificar a la Copa Libertadores 2026, por lo que se deberán conformar con ser parte de la Copa Sudamericana de la temporada que viene.

Además, en Azul Azul tienen que tomar decisiones, ya que a falta de dos partidos para que se acabara la temporada el entrenador de la U, Gustavo Álvarez, dijo en conferencia que deberían buscar a otro DT para el cuadro laico.

ver también Ni fue a recibir el premio: El ganador al mejor futbolista del 2025 en la Gala Crack

Cristián Caamaño revienta a Gustavo Álvarez

Uno de los periodistas que es referencia en el mundo azul es Cristián Caamaño, quien en radio Agricultura hizo trizas a Gustavo Álvarez.

El comentarista sigue dolido por la conferencia de prensa que brindó el estratega argentino en la antesala al partido con Coquimbo Unido, donde anunció que no quería seguir en el club para 2026.

Publicidad

Publicidad

Gustavo Álvarez quiere irse de la U. Foto: Alex Diaz/Photosport

“Por más que Gustavo Álvarez nos quiera endulzar el oído… porque se ha transformado en un fantástico endulzador de oídos, porque pucha que habla lindo. Está en una parada de un técnico que ha ganado 14 ligas y ha roto los moldes del fútbol sudamericano”, partió criticando Caamaño.

“Resulta que antes de llegar a la U no era nadie, con todo respeto. Yo le diría a Gustavo Álvarez que antes de filosofar gane algo y que para la próxima que sea una persona que cumpla su palabra. Si dice que va a hablar de final de temporada que lo haga ahí y no le de un mazazo a sus propios jugadores”, cerró el periodista.

Publicidad

Publicidad

Gustavo Álvarez tiene que llegar a un acuerdo con la dirigencia de la U para sellar su partida del cuadro azul.

ver también Portazo: revelan el refuerzo que le dijo que no a U. de Chile

La tabla de posiciones de la Liga de Primera