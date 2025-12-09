Es tendencia:
U. de Chile

Portazo: revelan el refuerzo que le dijo que no a U. de Chile

U. de Chile ya trabaja en el armado del plantel para la temporada 2026. Los azules recibieron un portazo de un viejo conocido.

Por Javiera García L.

Aseguran que U. de Chile recibió un fuerte portazo
U. de Chile comienza sus vacaciones después de terminar la temporada, que incluyó alcanzar las semifinales de la Copa Sudamericana y terminar cuarto en la Liga de Primera. Mientras tanto, la dirigencia se pone a trabajar.

La directiva azul tiene que tomar decisiones importantes pensando en el próximo año, donde competirán en la fase previa de Sudamericana. Se debe resolver el tema de Gustavo Álvarez y, al mismo tiempo, definir refuerzos.

En las últimas horas, Independencia Hispana confirmó que Pablo Aránguiz, capitán de U. Española y quien ya tuvo pasos por el Romántico Viajero, es de interés del elenco universitario para el próximo año.

Incluso, se mencionó que la U ya habría enviado una oferta a Independencia por el mediocampista. Sin embargo, esta habría sido rechazada, por lo que su regreso al Centro Deportivo Azul no se concretará todavía.

U. de Chile ya piensa en la temporada 2026

Son varias las determinaciones que debe tomar U. de Chile en estos próximos días. Más allá de los refuerzos desde afuera, hay varios nombres que terminan contrato y que deben definir su continuidad o salida.

Mientras los azules ya renovaron a Marcelo Díaz, Javier Altamirano, Fabián Hormazábal e Israel Poblete, aún no hay noticias sobre jugadores como Charles Aránguiz, Lucas Di Yorio, Nicolás Guerra y Rodrigo Contreras.

Además, otros nombres que terminan sus préstamos en otros equipos como Agustín Arce, Bianneider Tamayo, Federico Mateos, Renato Huerta y Julián Alfaro, y los casos de Luciano Pons y Emmanuel Ojeda.

