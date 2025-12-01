Unión Española sufrió una de las jornadas más duras de su historia este domingo. Los Hispanos cayeron por 2 a 4 ante O’Higgins y sentenciaron su descenso de la Liga de Primera a la Primera B.

El elenco de Independencia hizo todo lo posible, pero los malos resultados de un año para el olvido le terminaron pasando la cuenta. A una fecha del final, ya perdieron la categoría y es momento de la autocrítica. Una con la que Pablo Aránguiz no tuvo piedad.

El capitán de los Hispanos, que no pudiera seguir en la cancha por una lesión que lo hizo romper en llanto, no se guardó nada luego del encuentro. Pegando desde la dirigencia al plantel, remarcó que quienes más sufrirán todo esto son los hinchas.

Pablo Aránguiz repasa a toda Unión Española tras el descenso

El descenso de Unión Española golpeó y muy fuerte a Pablo Aránguiz. El mediocampista era el capitán, se lesionó y no pudo hacer nada para evitar que el equipo al que ha defendido por años se vaya a la Primera B.

Pablo Aránguiz rompió en llanto por su lesión que lo dejó sin poder ayudar a Unión Española a salvarse del descenso. Foto: Photosport.

Tras el partido, el 22 conversó con los medios y lanzó una frase que incendió todo en el Estadio Santa Laura. “Sabemos que los jugadores, cuerpo técnico, gerencia, presidente, van a pasar, los que siempre van a estar son los hinchas, y si hay algo valioso es que nunca se cambia de club“.

En esa misma línea, Pablo Aránguiz remarcó que son los seguidores de Unión Española los que peor lo pasarán, no la dirigencia o el plantel. “Ellos (los fanáticos) están mucho más tristes que nosotros, queda pedirles las disculpas correspondientes, que no sientan que no quisimos mantener la categoría“.

“Lo intentamos. Tuvimos chances de depender de nosotros y no lo aprovechamos, no lastimamos cuando teníamos que hacerlo, no sumamos cuando debíamos sumar y, depender de otros resultados siempre se hace más difícil“, sentenció.

Ahora la misión será despedirse con la frente en alto y, para hacerlo, no la tendrán fácil. En la última fecha enfrentarán al campeón Coquimbo Unido en el norte, en lo que será su adiós a la división de honor de nuestro fútbol.

Unión Española desciende a la Primera B después de un año para el olvido. Los Hispanos piden cambios con urgencia y habrá que esperar para ver si es que llegan o si las cosas se siguen manejando de la forma en la que terminaron perdiendo la categoría.

¿Cuándo y a qué hora juega Unión Española?

Unión Española descendió y ahora se prepara para lo que será su último partido en Primera División. El próximo sábado 6 de diciembre desde las 18:00 horas los Hispanos visitan al campeón Coquimbo Unido.

Así está Unión Española en la tabla del torneo 2025

