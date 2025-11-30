Unión Española vive un partido de muchas emociones en el estadio Santa Laura, porque se juega su permanencia en la Primera División en su partido ante O’Higgins por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025.

Si bien, hasta este momento, en el marcador empatan 1-1, lo que hace depender de otros resultados para estirar una definición hasta la última fecha, los dramas no han dejado tranquilos a los hispanos.

Cuando el reloj se acercaba a los 30 minutos se vio pedir el cambio con desesperación a Pablo Aránguiz, la gran figura del cuadro de la comuna de Independencia.

En un llanto desconsolado dentro de la cancha, el volante tuvo que ser sustituido en un importantísimo duelo histórico, donde los hinchas lo ovacionaron pese a que están perdiendo la categoría.

Pablo Aránguiz se fue llorando en Santa Laura

Con un llanto desconsolado abandonó Pablo Aránguiz la cancha del estadio Santa Laura, con una fuerte lesión que no lo dejó seguir en el duelo contra O’Higgins.

Una situación que le llegó al corazón a los hinchas de Unión Española, a quien tuvieron que despedir entre aplausos para levantarlo mientras lloraba en la camilla.

Para más remate, en su reemplazo ingresó Cristian Insaurralde, quien en la primera jugada acusó lesión, pese a que está haciendo los esfuerzos para mantenerse dentro de la cancha.

La jugada que lo lesionó:

