Unión Española vive una verdadera final en el fútbol chileno. Los Hispanos se enfrentan a O’Higgins, donde solo les sirve el triunfo para seguir soñando con mantener la categoría.

Los de Independencia han tenido una temporada para el olvido, donde pueden sellar todo lo malo con el temido descenso. Para mantener la ilusión con la permanencia, necesitan sí o sí celebrar ante el Capo de Provincia y esperar otros resultados.

En simultáneo, Deportes Limache visitará a Unión La Calera. Un triunfo le permite al Tomate Mecánico sellar estado de residencia en Primera División. Iquique por su parte, enfrentará a Everton en Viña del Mar, Bonita jornada de fútbol en la Liga de Primera.

Minuto a minuto Unión Española vs O’Higgins