Fútbol chileno

Unión Española vs O’Higgins: MINUTO A MINUTO todos los detalles de la definición del descenso

Los Hispanos están obligados a ganar. En simultáneo, Limache enfrenta a Unión La Calera e Iquique visita a Everton.

Por César Vásquez

Unión Española será local en Santa Laura.
© JORGE LOYOLA/PHOTOSPORTUnión Española será local en Santa Laura.

Unión Española vive una verdadera final en el fútbol chileno. Los Hispanos se enfrentan a O’Higgins, donde solo les sirve el triunfo para seguir soñando con mantener la categoría.

Los de Independencia han tenido una temporada para el olvido, donde pueden sellar todo lo malo con el temido descenso. Para mantener la ilusión con la permanencia, necesitan sí o sí celebrar ante el Capo de Provincia y esperar otros resultados.

En simultáneo, Deportes Limache visitará a Unión La Calera. Un triunfo le permite al Tomate Mecánico sellar estado de residencia en Primera División. Iquique por su parte, enfrentará a Everton en Viña del Mar, Bonita jornada de fútbol en la Liga de Primera.

Minuto a minuto Unión Española vs O’Higgins

Los titulares de Unión Española

Estos son los 11 elegidos por Gonzalo Villagra:

Unión Española arriba a Santa Laura

El plantel de Unión Española ya está en el recinto de Independencia. Solo ganar les sirve a los dirigidos por Gonzalo Villagra.

O'Higgins viene con todo

O'Higgins es el invitado de piedra a la definición por el descenso. El Capo de Provincia tiene su propia lucha y es ir a la Copa Libertadores 2026. Un duro rival en el sueño de la salvación de Unión Española.

Precios populares en Santa Laura

Unión Española sabe que ante O'Higgins es una final, por lo cual desde la dirigencia optaron por fijar precios populares y así incentivar la presencia de público. La galería estará a 3.000 pesos. Se espera una buena cantidad de hinchas en Santa Laura.

La tabla de posiciones

Restando solo una fecha tras esta jornada, Unión Española e Iquique se encuentran en zona de descenso con 21 puntos. Limache (25), Everton (26) y La Serena (27) son los clubes que se están salvando del Fantasma de la B.

Al rojo vivo el descenso

Hola amigos, bienvenido al Minuto a Minuto de Unión Española vs O'Higgins de RedGol. Aquí podrás enterarte de los detalles de este partido y los otros que definirán el descenso del fútbol chileno.

