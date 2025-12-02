Es tendencia:
Colo Colo

Pato Yáñez no perdona a los jugadores de Colo Colo: “Sin alma”

Pato Yáñez condenó la actitud de los jugadores de Colo Colo en la vergonzosa caída ante Cobresal.

Por Javiera García L.

Colo Colo hizo un horrendo partido y ahora depende de un milagro
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTColo Colo hizo un horrendo partido y ahora depende de un milagro

Colo Colo intenta pasar la página de lo que fue la vergonzosa derrota contra Cobresal, pero lo cierto es que su oportunidad de ir a la Copa Sudamericana ahora depende de un milagro. Los albos necesitan ganarle a Audax Italiano y que los mineros no sumen en la última fecha.

La caída en el norte del país sigue en la mente tanto de los hinchas como de los históricos. En ESPN, Patricio Yáñez fue durísimo con el actual plantel del Cacique y reprochó la actitud con la que están enfrentando el cierre de la temporada.

El equipo fue una vergüenza. Independiente de lo que pueda hacer un rival como Cobresal, que tiene lo suyo e hicieron uno de los mejores goles del año como el de César Munder, Colo Colo es un equipo sin alma”, dijo, sin rodeos, el exjugador de los albos.

“Yo decía que cuando Colo Colo agarra del cuello una situación no la suelta más, pero este fue un equipo sin alma”, complementó.

“Un equipo sin alma ni juego”: Patricio Yáñez no perdona a Colo Colo

“Jugadores que están en esa zona de no tener acceso a nada, no tienen descenso y parece que no se juegan una clasificación internacional. Un equipo sin alma, sin juego. Nuevamente se repite lo de Claudio Aquino, que hizo un partido pésimo“, sumó también Patricio Yáñez.

El Cacique se juega todo en la última fecha de la Liga de Primera. Este domingo 7 de diciembre a las 18:00 horas recibe a Audax Italiano en el Estadio Monumental. Paralelamente, Cobresal visita a Ñublense en el Bicentenario Nelson Oyarzún. ¿Se dará la combinación para la clasificación”

