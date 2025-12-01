Necesita de un milagro. A Colo Colo se le acabaron las chances de depender de sí mismo para meterse en la próxima Copa Sudamericana, luego que uno de los rivales en la disputa, como Audax Italiano, consiguiera la clasificación tras vencer a Ñublense.

De esta forma, sólo resta por definirse un cupo para el certamen continental y habrá dos equipos que lo disputarán este domingo 7 de diciembre, en la última fecha de Liga de Primera, como son el Cacique y Cobresal, con distancia de tres puntos a favor de los mineros.

Pensando en esa definición, las matemáticas no mienten. Primero, Colo Colo no depende de sí mismo para entrar a Copa Sudamericana. Segundo, requiere que se den dos resultados y sólo esos para celebrar con su gente en el Estadio Monumental.

Los resultados que Colo Colo necesita para entrar a Sudamericana

Lo primero, y quizás más importante que debe hacer el equipo de Fernando Ortiz es ganar, y lo debe hacer ante un Audax Italiano que deberá poner juveniles en su formación, pues le faltan 73 minutos para cumplir con la regla de minutos Sub 21.

Pero ese marcador por sí solo no le sirve a Colo Colo para llegar a Copa Sudamericana. También requiere de que, en paralelo, Ñublense acabe con su mala racha de nueve juegos sin ganar, y lo haga ante Cobresal para que se cumpla el objetivo.

Si se dan esos resultados, ambos equipos quedarán igualados en el séptimo puesto con 47 puntos. Y aquí es donde entra a tallar la diferencia de gol, que actualmente favorece a los albos con +11 por sobre los +5 de los Legionarios. ¿Se les dará?

¿Cuándo se juegan estos encuentros?

Tanto el lance entre Colo Colo y Audax Italiano en el Estadio Monumental, como el de Ñublense contra Cobresal en el Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán, se disputarán este domingo 7 de diciembre, a contar de las 18:00 horas.

