El último Consejo de Presidentes del 2025, que se realizó en la sede del fútbol chileno en Quilín, dejó establecidas las bases para los campeonatos en Liga de Primera y Primera B en 2026, además de aprobarse la idea de ANFP sobre el sistema de clasificación a Copa Libertadores y Sudamericana.

Hasta el presente año, la fórmula era clara. El campeón del torneo nacional y el subcampeón, a fase de grupos del torneo continental, el tercero y el monarca de Copa Chile, a fases previas; mientras que del cuarto al séptimo, se metían en el otro certamen.

Con la aprobación de la nueva Copa de la Liga, desde la ANFP hicieron importantes modificaciones a este sistema de clasificación a Libertadores y Sudamericana, la cual como se adelantó, restará importancia a la Copa Chile.

ver también Los insólitos cambios que ANFP hizo en las Bases para Liga de Primera en 2026

ANFP confirma sistema de clasificación a Copas

A la fase de grupos en Libertadores se mantendrán las dos plazas fijas para el campeón en Liga de Primera y el subcampeón. En cuanto a las etapas previas, clasificarán allí el ganador de Copa de la Liga, más el vencedor del partido entre el tercero del torneo y el monarca de Copa Chile.

Para Copa Sudamericana, la ANFP oficializó que desde el cuarto al sexto puesto en la Tabla de Posiciones, se meterán en el certamen, mientras que la última plaza la obtendrá quien pierda la definición entre el tercero del campeonato y quien obtenga el cetro copero.

Así las cosas, habrá tres formas para que los equipos nacionales puedan competir en torneos internacionales el 2027. El tiempo dirá si este sistema de clasificación genera adeptos o detractores, especialmente entre los clubes “grandes”.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo iniciará la temporada 2026?

Según las estimaciones que existen desde la ANFP, se espera que la actividad comience el miércoles 21 de enero con la disputa de la Supercopa. Mientras que los torneos de Liga de Primera y Primera B se estima que arranquen el viernes 30 de enero. Claro, si Carabineros lo permite.

Así terminó la Liga de Primera 2025

Publicidad