Terminó el Campeonato Nacional y con ello Universidad Católica ya tiene sus ojos puestos en lo que será la próxima temporada donde competirá en Copa Libertadores. Pensando en lo que será el plantel 2026, se reveló que hay un histórico club que tendría los ojos puestos en uno de sus jugadores.

Los cruzados preparan el nuevo ciclo y para ello renovó a tres de sus figuras, Fernando Zampedri, Branco Ampuero y Gary Medel, mientras que otros aún no definen que pasará, siendo uno de ellos Jhojan Valencia.

El jugador, según revela Punto Cruzado, tiene una cláusula de renovación automática, y pareciera apuntar que el jugador seguirá junto a la Franja, pero las cosas podrían cambiar si es que llega una buena oferta.

El club que está interesado en Jhojan Valencia

Acorde a lo señalado por Bruno Sampieri en su canal de YouTube y según recoge Punto Cruzado, el jugador colombiano recibió una oferta desde México, específicamente del Puebla, equipo que habría realizado una oferta por el jugador.

Revelando que no sería la primera vez que el equipo pone sus ojos en el jugador. La escuadra mexicana pasa por un tenso momento en la Liga MX, donde marcha en el último puesto con tan solo 12 puntos, lejos de la zona clasificatoria.

Jhojan Valencia despertó el interés de histórico club/Photosport

La carrera de Valencia

El mediocampista comenzó su carrera profesional el año 2015 con Deportivo Cali, equipo donde estuvo hasta el 2021. En condición de préstamo, Valencia pasó por equipos como Cúcuta Deportivo en 2017 y en 2018 por Unión Magdalena, todos de la liga colombiana.

En 2022 dejó Sudamericana y llegó a la MLS para sumarse al Austin FC, donde jugó 68 partidos. Tras esto, el jugador se sumó a Universidad Católica, equipo en el que juega actualmente, donde se ha convertido en una pieza fundamental del plantel de Daniel Garnero.