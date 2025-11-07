Universidad Católica viajó hasta la ciudad de La Serena, donde este sábado deberá enfrentar al cuadro local, en un duelo que promete sacar chispas en el estadio La Portada por la Liga de Primera 2025.

El partido está programado para las 12.30 horas y muchos equipos tendrán la vista puesta en el marcador final, especialmente los que están peleando el Chile 2 a la Copa Libertadores 2026.

Los dirigidos por el técnico Daniel Garnero van en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 48 puntos, hasta el momento, consiguiendo el objetivo, aunque los sigue de cerca O’Higgins (47) y Universidad de Chile y Palestino (45).

Por lo mismo, en la UC saben que no pueden volver a tropezar, como la semana pasada que perdieron por 2-0 ante los de Rancagua en el estadio Claro Arena, por lo que tendrán una presión extra ante el cuadro local.

Jhojan Valencia conversó con los medios antes de volar a La Serena. Foto: Cruzados.

La UC sabe que arremeten O’Higgins y la U

Fue el volante colombiano Jhojan Valencia quien sacó la voz de Universidad Católica antes de viajar a La Serena, donde asegura que en la interna saben que no pueden fallar en estos cuatro partidos que les quedan.

“Sabemos la importancia de este partido. No tenemos margen de error. Todos los que estamos hemos trabajado para ganarnos un puesto y, el que le toque, sé que lo va a hacer de la mejor manera”, explicó.

Por lo mismo, saben que deben hacer un esfuerzo extra para poder lograr el objetivo que quieren como plantel y los hinchas, a pesar de las bajas que han tenido los últimos partidos.

“Ha sido complicado porque no tenemos los recambios que quisiera el cuerpo técnico. Es un esfuerzo, a todos los que nos toca jugar y rendir, tenemos que estar todos en buenas condiciones para sacar adelante los partidos que quedan”,cerró.

Así va la tabla de posiciones a las copas: