Unión Española y Colo Colo, protagonizarán uno de los encuentros más atractivos por la Fecha 27 del Campeonato Nacional. El conjunto hispano busca sumar para alejarse del descenso, mientras que el cuadro albo sigue luchando por un lugar en la Copa Sudamericana.

Los albos llegan en el octavo lugar con 38 puntos, por lo tanto, este duelo es trascendental en las instancias finales del torneo local. Por su parte, los Hispanos están en el fondo de la tabla en el quinceavo puesto, con solo 21 puntos.

Colo Colo vs. Unión Española: Horario y dónde ver EN VIVO y ONLINE

Colo Colo vs. Unión Española juegan este sábado 8 de noviembre, desde las 15:00 hrs. en el Estadio Santa Laura, por la Fecha 27 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos e Hispanos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

