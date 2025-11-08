Tabla de posiciones: Colo Colo sigue soñando con copas internacionales

Uno complicado con el descenso, otro con la idea de superar un pésimo año metiéndose en copas internacionales. Unión Española y Colo Colo animaron un partido de emociones en el Santa Laura. La tabla de posiciones se movió.

Para los dirigidos por Miguel Ramírez, los tres puntos eran una verdadera oportunidad de respirar un poco más tranquilos durante la semana. Eso sí, cada partido será una final, sin lugar a dudas.

Por parte del Cacique, los dirigidos por Fernando Ortiz pretenden que el año tenga un premio que parecía imposible hace unas semanas. Colo Colo se puede meter a copas internacionales, pero, para ello, también tiene que tomarse cada duelo como una final.

Sigue dando pelea

Era lo que esperaba Colo Colo, pero no la forma. Parecía que enfrentar al penúltimo de la tabla de posiciones ponía a los dirigidos por Fernando Ortiz en un lugar de superioridad. Pero, una expulsión y varios momentos de buen juego le permitieron a la Unión ponerle tarea al Cacique.

Finalmente, el triunfo por 2-1 mete a Colo Colo en la férrea pelea por las copas internacionales. Con un partido más, el cuadro popular está a dos puntos de Audax Italiano, último equipo, por el momento, en estar clasificado a Sudamericana. Los itálicos jugarán ante Huachipato en el CAP.

Por otro lado, Unión se empieza a complicar seriamente. Con un partido de más, está a una unidad de Deportes Limache, equipo que jugará ante la Universidad de Chile. Por otro lado, Everton, a dos puntos de los hispanos, jugará ante Cobresal de visita.

La expulsión que complicó a Colo Colo | Photosport

