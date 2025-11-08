Colo Colo tiene un importantísimo partido esta jornada con la idea de poder meterse en los puestos a las copas internacionales que entrega la Liga de Primera 2025, donde para eso debe vencer como visitante a Unión Española.

Un duelo donde la baja más llamativa será la ausencia de Arturo Vidal, quien en la semana confirmó que no podría estar ante los hispanos, algo que lamentan mucho los hinchas albos.

Por lo mismo, esta jornada Colo Colo entregó el parte médico del plantel del técnico Fernando Ortiz, donde hay detalles de la situación de cada jugador con especial mención en Vidal:

“Contractura en isquiotibial, se encuentra en etapa de reintegro deportivo”, señala el documento oficial que ha hecho público en el equipo de comunicaciones de Colo Colo.

Arturo Vidal nuevamente es baja en Colo Colo. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

¿Quiénes son las bajas de Colo Colo vs Unión Española?

Arturo Vidal no es la única baja que tendrá Colo Colo en su visita al cuadro hispano en el estadio Santa Laura, donde en el entrenamiento del viernes se sumó Salomón Rodríguez.

“Contusión en la rodilla izquierda”, fue lo que dejó fuera del compromiso al jugador argentino, quien sigue en la polémica con los hinchas por el nivel en toda la temporada.

A ellos se suman Alexander Oroz, Óscar Opazo, Francisco Marchant y Nicolás Suárez, que no están disponibles para el técnico Ortiz.

