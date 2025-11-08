Es tendencia:
Obligado a ganar: la formación de Colo Colo para visitar a Unión Española

Colo Colo enfrenta a Unión Española con la obligación de ganar. Esta es la formación de los albos con sorpresas muy importantes.

Por Javiera García L.

Colo Colo choca contra U. Española a las 15:00
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTColo Colo choca contra U. Española a las 15:00

Colo Colo enfrenta a Unión Española en una de sus cuatro finales en la Liga de Primera. Este sábado 8 de noviembre a las 15:00 horas, los albos saltan a la cancha del Santa Laura a buscar un triunfo obligatorio para seguir soñando con la clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

Ya no hay más margen. Hoy, el Cacique está octavo en la tabla de posiciones con 38 puntos. Son cinco unidades de diferencia con Audax Italiano, el último clasificado internacional. Es por eso que, además de un triunfo, los albos esperarán que los audinos tropiecen contra Huachipato.

Todo eso lo sabe muy bien Fernando Ortiz, quien también se juega su futuro en estas últimas cuatro jornadas. Por eso, el DT hace cambios necesarios considerando las bajas y necesidades del equipo.

Para este partido, el DT no cuenta con Arturo Vidal (recuperándose de una lesión) y Víctor Felipe Méndez (suspendido). Se pensaba que esto abriría la puerta para Esteban Pavez, pero Fernando Ortiz optó por Tomás Alarcón, devolviendo, además, a Claudio Aquino al mediocampo.

Tomás Alarcón reemplaza a Arturo Vidal en Colo Colo, dejando fuera a Esteban Pavez | Photosport

El nuevo golpe que le da Fernando Ortiz a Esteban Pavez en Colo Colo

ver también

La formación de Colo Colo contra U. Española

Esta movida de Fernando Ortiz permite, también, que Marcos Bolados entre a la titularidad y acompañe a Javier Correa y Lucas Cepeda en la delantera.

Publicidad

Con todo esto, la formación de Colo Colo contra U. Española será con Fernando de PaulMauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor, Erick WiembergTomás Alarcón, Vicente Pizarro, Claudio AquinoLucas Cepeda, Javier Correa y Marcos Bolados.

