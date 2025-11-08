Colo Colo enfrenta a Unión Española en una de sus cuatro finales en la Liga de Primera. Este sábado 8 de noviembre a las 15:00 horas, los albos saltan a la cancha del Santa Laura a buscar un triunfo obligatorio para seguir soñando con la clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

Ya no hay más margen. Hoy, el Cacique está octavo en la tabla de posiciones con 38 puntos. Son cinco unidades de diferencia con Audax Italiano, el último clasificado internacional. Es por eso que, además de un triunfo, los albos esperarán que los audinos tropiecen contra Huachipato.

Todo eso lo sabe muy bien Fernando Ortiz, quien también se juega su futuro en estas últimas cuatro jornadas. Por eso, el DT hace cambios necesarios considerando las bajas y necesidades del equipo.

Para este partido, el DT no cuenta con Arturo Vidal (recuperándose de una lesión) y Víctor Felipe Méndez (suspendido). Se pensaba que esto abriría la puerta para Esteban Pavez, pero Fernando Ortiz optó por Tomás Alarcón, devolviendo, además, a Claudio Aquino al mediocampo.

La formación de Colo Colo contra U. Española

Esta movida de Fernando Ortiz permite, también, que Marcos Bolados entre a la titularidad y acompañe a Javier Correa y Lucas Cepeda en la delantera.

Con todo esto, la formación de Colo Colo contra U. Española será con Fernando de Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor, Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Vicente Pizarro, Claudio Aquino; Lucas Cepeda, Javier Correa y Marcos Bolados.