Colo Colo se enfoca en el partido contra Unión Española, una de las cuatro finales que tiene en la Liga de Primera. Los albos quieren terminar su irregular temporada con la clasificación a la Copa Sudamericana y, para eso, no pueden perder ningún otro partido.

Hoy, los albos figuran en el octavo lugar de la tabla de posiciones con 38 puntos. Son 5 unidades de diferencia con Audax Italiano, el ahora último clasificado internacional, contra quien se enfrentará en la última fecha del torneo. No hay más margen para el equipo popular.

Todo eso lo sabe muy bien Fernando Ortiz, quien también se juega su futuro en estas últimas fechas. Y, en el último entrenamiento previo al partido contra U. Española de este sábado 8 de noviembre, el DT sorprendió a muchos con la formación que paró en el Monumental.

La gran duda que tenían los hinchas era qué haría el técnico en el mediocampo. Arturo Vidal confirmó que no está en plenas condiciones de jugar y Víctor Felipe Méndez quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Eso parecía abrirle la puerta Esteban Pavez, pero…

Esteban Pavez sigue fuera de la titularidad en Colo Colo

Resulta que Esteban Pavez no será titular en Colo Colo contra U. Española. En el último entrenamiento, el entrenador se la jugó con Tomás Alarcón para acompañar a Vicente Pizarro y a Claudio Aquino en el centro de la cancha, permitiendo, además, que Marcos Bolados entre al ataque.

Según Dale Albo, la formación de los albos contra los hispanos sería con Fernando de Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor, Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Vicente Pizarro, Claudio Aquino; Lucas Cepeda, Javier Correa y Marcos Bolados.