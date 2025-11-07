Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

El nuevo golpe que le da Fernando Ortiz a Esteban Pavez en Colo Colo

Fernando Ortiz define la formación titular de Colo Colo contra Unión Española. Esta decisión tomó con Esteban Pavez.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
Esta decisión tomó Fernando Ortiz con Esteban Pavez
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTEsta decisión tomó Fernando Ortiz con Esteban Pavez

Colo Colo se enfoca en el partido contra Unión Española, una de las cuatro finales que tiene en la Liga de Primera. Los albos quieren terminar su irregular temporada con la clasificación a la Copa Sudamericana y, para eso, no pueden perder ningún otro partido.

Hoy, los albos figuran en el octavo lugar de la tabla de posiciones con 38 puntos. Son 5 unidades de diferencia con Audax Italiano, el ahora último clasificado internacional, contra quien se enfrentará en la última fecha del torneo. No hay más margen para el equipo popular.

Todo eso lo sabe muy bien Fernando Ortiz, quien también se juega su futuro en estas últimas fechas. Y, en el último entrenamiento previo al partido contra U. Española de este sábado 8 de noviembre, el DT sorprendió a muchos con la formación que paró en el Monumental.

La gran duda que tenían los hinchas era qué haría el técnico en el mediocampo. Arturo Vidal confirmó que no está en plenas condiciones de jugar y Víctor Felipe Méndez quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Eso parecía abrirle la puerta Esteban Pavez, pero…

Esteban Pavez no aparece entre los titulares de Colo Colo contra U. Española | Photosport

Esteban Pavez no aparece entre los titulares de Colo Colo contra U. Española | Photosport

¿Va por HBO Max? Dónde ver ONLINE a Colo Colo vs. Unión Española EN VIVO por Liga de Primera

ver también

¿Va por HBO Max? Dónde ver ONLINE a Colo Colo vs. Unión Española EN VIVO por Liga de Primera

Esteban Pavez sigue fuera de la titularidad en Colo Colo

Resulta que Esteban Pavez no será titular en Colo Colo contra U. Española. En el último entrenamiento, el entrenador se la jugó con Tomás Alarcón para acompañar a Vicente Pizarro y a Claudio Aquino en el centro de la cancha, permitiendo, además, que Marcos Bolados entre al ataque.

Publicidad

Según Dale Albo, la formación de los albos contra los hispanos sería con Fernando de PaulMauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor, Erick WiembergTomás Alarcón, Vicente Pizarro, Claudio AquinoLucas Cepeda, Javier Correa y Marcos Bolados.

Lee también
Tano Ortiz golpea la mesa: Colo Colo sorprende con formación ofensiva
Colo Colo

Tano Ortiz golpea la mesa: Colo Colo sorprende con formación ofensiva

Experto le pone la lápida a Ortiz en Colo Colo y tiene a su sustituto
Colo Colo

Experto le pone la lápida a Ortiz en Colo Colo y tiene a su sustituto

La millonaria suma se juega Colo Colo en el final de la Liga de Primera
Colo Colo

La millonaria suma se juega Colo Colo en el final de la Liga de Primera

Claudio Palma feliz en su nuevo proyecto: "Lo paso bien con..."
Chile

Claudio Palma feliz en su nuevo proyecto: "Lo paso bien con..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo