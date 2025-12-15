Se necesita una reestructuración urgente. Colo Colo va por una renovación de nombres, en un momento económico complejo, pero con necesidad de glorias. Esto, tras un 2025 de pocas luces.

Fernando Ortiz parece ser el encargado de armar la plantilla de Colo Colo y dar el salto la próxima temporada. Para ello, hay que tomar decisiones complicadas y el Tano parece estar al tanto de aquello.

Por ejemplo, Manley Clerveaux, que parecía ser la futura estrella del Cacique, se va a préstamo. Y otros, peor, se van del equipo. Como el caso de Mauricio Isla, que no fue renovado por el club y que hizo estallar en rabia a su amigo, Arturo Vidal.

Dan a conocer una razón importante de la salida de Mauricio Isla

Fue uno de los primeros en ser descartados de Macul. Mauricio Isla no seguirá en Colo Colo, pese a que su año no fue terrible y que sigue vigente. De hecho, es muy posible que busque otro equipo y esta salida no sea motivo de retiro.

Pero, al parecer, no fue únicamente un problema deportivo. Así lo aseguraron en Pauta de Juego, donde Coke Hevia dio detalles del por qué desde Macul desecharon al Huaso.

“Mauricio Isla no hizo un tan mal año, tal vez la última parte fue peor. Pero, tampoco estaban contentos con su comportamiento interno“, aseveró Coke Hevia.

“Yo creo que va a seguir jugando. Además, físicamente está bien“, cerró el periodista, que señaló que es uno de los mejores laterales derechos de la historia de Chile, pero que su presente dista de aquellos momentos de gloria.

