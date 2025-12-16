Era lógico que Coquimbo Unido se desarmaría tras ser campeón de la Liga de Primera 2025. Al menos, algunos jugadores tendrían que, casi por obligación, migrar. Es que una buena campaña muchas veces deja la responsabilidad de saber rearmarse.

En este caso, ya el técnico ha dejado el buque pirata y figuras como Palavecino se han dado el gusto de dar un salto grande. Otros, como Bruno Cabrera y Francisco Salinas parecen más fuera que dentro del club. Y uno más tiene todo arreglado para dar el salto.

Se trata de Sebastián Galani, capitán pirata, que tendría todo listo para irse al Querétaro de Esteban González. Allí, el ex jugador de la Universidad de Chile y la Católica, pretende dar el paso definitivo a su carrera en el extranjero.

Lindo gesto

Sebastián Galani termina contrato con Coquimbo Unido a fines de este año. Por ende, el jugador tiene abiertas las puertas de par en par para irse a la Liga MX. No obstante, tomó una bonita decisión.

Tal como dijeron en Pauta de Juego, Galani habría decidido tener un gesto con los Piratas. “Lo que piensa hacer es renovar con Coquimbo Unido para dejarles algo, lo que me parece un bonito gesto“, señaló Coke Hevia.

“Está listo para irse con el Chino González“, agregó el periodista de Pauta de Juego, que pone a Sebastián Galani como nuevo refuerzo del Querétaro, el equipo que dirigirá el ex DT de Coquimbo.

