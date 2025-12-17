Sólo cuatro días después de terminar su campaña con Coquimbo Unido donde conquistó el histórico título del fútbol chileno, el delantero panameño Cecilio Waterman confirmaba en sus redes sociales que dejaría el cuadro pirata.

“Agradezco el cariño de todos los hinchas, de amigos que hice en el puerto y que durarán para toda la vida… Ojalá en algún momento nuestros caminos de vuelvan a encontrar”, escribió el delantero al anunciar su futuro profesional.

Pero una semana después de aquel manifiesto, se produjo una insólita voltereta en el mercado de fichajes, y desde Panamá, el país natal de Waterman, pusieron en alerta a Coquimbo por el próximo paso que dará el delantero de 34 años.

En Panamá alertan a Coquimbo por futuro de Waterman

Si bien desde la tienda pirata, su director deportivo Pablo Morales reconoció a los micrófonos de RedGol que “estamos hablando con todos los jugadores que terminaron contrato, y si se cierran las negociaciones y siguen se anunciará”, desde la nación canalera entregan data.

Fue el periodista José Miguel Domínguez, que cuenta con más de 23 mil seguidores en su cuenta de X, quien publicó una foto de Waterman con la camiseta aurinegra y escribió “Coquimbo Unido” junto a un emoji de apretón de manos.

¿Qué quiere decir esto? Se puede interpretar de múltiples formas, pero si nos guiamos por el significado mismo del emoji, todo hace indicar que hay acuerdo entre las partes para que el seleccionado panameño continúe su carrera en los “piratas”.

Los números del goleador en 2025

Entre Liga de Primera y Copa Chile, Cecilio Waterman convirtió 13 goles y realizó una asistencia en los 32 juegos que disputó, donde sumó 2.099 minutos en cancha. Además recibió siete tarjetas amarillas.

Así fue la histórica campaña “pirata” en Liga de Primera

