¡Golpe al mercado! Waterman rumbo a otro club copero del fútbol chileno tras dejar Coquimbo

El artillero ya no sigue como pirata, pero rápidamente inició contactos para calzarse nueva camiseta unos kilómetros más al sur. Jugaría Libertadores.

Por Nelson Martinez

El goleador apunta a seguir su campaña en Chile.
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTEl goleador apunta a seguir su campaña en Chile.

Durante la semana, Coquimbo Unido sufrió otra baja de peso de su plantel campeón, donde Cecilio Waterman confirmó su salida. El goleador panameño se despidió con emotivo mensaje en redes sociales.

“Una vez pirata, siempre pirata. Ojalá en algún momento nuestros caminos se vuelvan a encontrar, Coquimbo querido”, tecleó. Pero todo apunta a que seguirá repartiendo goles en el fútbol chileno.

Es que otro equipo nacional que disputará copas interncionales apareció en su órbita. Con un interés concreto, el ariete apunta a seguir su carrera cientos de kilómetros más al sur, en 2026.

Waterman prepara maletas en Chile

Cecilio Waterman mantiene conversaciones para sumarse como refuerzo de O’Higgins de Rancagua. El goleador panameño es del interés celeste para reforzar el ataque con miras a Copa Libertadores 2026.

Waterman anotándole a O’Higgins este año /Photosport

Waterman anotándole a O’Higgins este año /Photosport

“Cecilio Waterman (34) está en los planes de O’Higgins de Rancagua para 2026. Como no van a llevar otro volante extranjero, quieren más peso en ofensiva , ítem donde crecieron mucho con Romero. Conversaciones preliminares”, informó Rodrigo Arellano, periodista experto en mercado de pases.

Justamente, en Rancagua todo apunta a que el goleador Maxi Romero no seguirá en el club tras impecable campaña al llegar el segundo semestre. Con siete goles, el argentino maneja ofertas del extranjero.

A eso se suma que finalmente no llegará Matías Palavecino al Capo de Provincia, donde también la posible salida del defensa Juan Ignacio Díaz libera más cupos foráneos. Eso sí, lo primero es oficializar la continuidad de Francisco Meneghini, quien tiene todo acordado para seguir hasta 2027.

