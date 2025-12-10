Coquimbo Unido cerró una temporada histórica coronándose campeón de la Liga de Primera y se prepara para el 2026. Los Piratas tendrán movimientos en el mercado de fichajes, pero hubo uno este miércoles que nadie se esperaba.

Pese a que todavía tienen que competir en la Copa Libertadores, varias figuras están abandonando el barco. Esta tarde fue el turno de su goleador, Cecilio Waterman, quien anunció una inesperada salida del club.

El panameño había sido uno de los pilares de la campaña en la que obtuvieron el título y no eran pocos los que se ilusionaban con tenerlo el año que viene. No obstante, se fue en lo más alto y dejando un trofeo inédito para las vitrinas aurinegras.

Cecilio Waterman le dice adiós a Coquimbo Unido

En Coquimbo Unido se despiden de uno de los jugadores claves para conseguir el título 2025. Cecilio Waterman no seguirá en los Piratas luego de un año lleno de gloria y su futuro es todo un misterio.

Cecilio Waterman se va de Coquimbo Unido en el 2026. Foto: Instagram.

Fue el propio atacante panameño quien a través de su cuenta de Instagram confirmó la noticia. “Hoy me despido de este hermoso club, donde me sentí siempre en casa desde el momento que llegué al puerto“.

“Logramos ser campeones bajando una histórica estrella, rompiendo todos los récords como la linda familia que formamos en el club, con quienes estuvieron en cada partido y con los que de una u otra forma sienten la pasión por estos lindos colores“, complementó.

Cecilio Waterman no se quedó ahí y remarcó que estará siempre ligado a Coquimbo Unido. “Agradezco el cariño de todos los hinchas, de amigos que hice en el puerto y que durarán para toda la vida… Porque una vez pirata, siempre pirata“.

Finalmente, el delantero dejó en claro que sueña con regresar en el futuro. “Ojalá en algún momento nuestros caminos de vuelvan a encontrar, Coquimbo querido“.

Cecilio Waterman finaliza su ciclo en Coquimbo Unido y ahora pone la mira en lo que será el 2026. El delantero debe definir el próximo paso en su carrera, el que podría llevarlo otra vez al extranjero.

¿Cuáles fueron los números de Cecilio Waterman esta temporada?

Tras conseguir el título, Cecilio Waterman se va de Coquimbo Unido luego de disputar un total de 32 partidos oficiales en 2025. En ellos aportó con 13 goles y 1 asistencia en los 2.099 minutos que acumuló dentro de la cancha.