El mercado de fichajes para el 2026 ya comenzó y en Colo Colo la danza de nombres ha estado cargada de opciones. En el Cacique hay varios jugadores que interesan luego de un centenario para el olvido y uno de ellos estaría en el norte del país.

En las últimas horas Sebastián Galani ha sido instalado en la órbita del Eterno Campeón para el año que viene. El volante y capitán del campeón Coquimbo Unido sería una de las variantes que manejan en el Estadio Monumental para cubrir la mitad de la cancha, lo que ha generado una serie de preguntas.

¿Qué tan real es la opción de que el mediocampista llegue a la Ruca? Si bien se ha dado casi como un hecho que esto ocurrirá, lo cierto es que las cosas no son como se han planteado. Incluso, este miércoles revelaron que entre las carpetas, la del ex U de Chile y Universidad Católica no aparece.

Descartan el fichaje de Sebastián Galani en Colo Colo

Pese a que muchos se ilusionaron, lo cierto es que Sebastián Galani está lejos de transformarse en jugador de Colo Colo. Más allá de los rumores que surgieron en las últimas horas, el volante no es opción en el Cacique para el 2026.

Sebastián Galani suena en Colo Colo, pero está lejos de llegar. Foto: Photosport.

Fue el periodista Edson Figueroa quien reveló en Dale Albo AM de este miércoles en qué está el supuesto interés del Eterno Campeón. Ahí confirmó no sólo que no es un fichaje que tengan a la vista, sino que nunca ha tenido chances de ir al Estadio Monumental.

“Ayer apareció el nombre de Galani para Colo Colo“, comenzó señalando el reportero albo. “No está en ninguna carpeta, es falso, no está siendo seguido por Colo Colo“, complementó.

De hecho, Edson Figueroa enfatizó en que puede haber candidatos que siempre suenan en el Cacique, pero el capitán de Coquimbo Unido no es uno de ellos. “Hay otros nombres que históricamente han estado en carpeta, pero no Galani“, sentenció.

De esta forma, el Eterno Campeón baja a uno de los rumores del mercado del 2026 y se enfoca en otros nombres. Cabe recordar que en ese puesto están Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón, Arturo Vidal y Esteban Pavez, por lo que tiene variantes.

Sebastián Galani por ahora está enfocado en seguir peleando títulos con Coquimbo Unido. El volante no está en carpeta de Colo Colo y su futuro parece estar con los Piratas, aunque puede haber movidas de última hora que cambien todo.

¿Cuáles fueron los números de Sebastián Galani en la última temporada?

Tras coronarse campeón, Sebastián Galani cerró la temporada 2025 con un total de 31 partidos oficiales disputados con Coquimbo Unido. En ellos aportó con 3 goles y no tuvo asistencias en los 2.477 minutos que acumuló dentro de la cancha.