Colo Colo comienza a armarse para lo que será la temporada 2026, en la que espera pelear por títulos y borrar el fracaso del centenario. Para ello, el Cacique tendrá refuerzos y salidas, donde una de las confirmadas es la de Mauricio Isla.

El Huaso termina contrato con el Eterno Campeón y, por ahora, no se ha sentado a negociar una renovación. Su caso obliga al club a buscarle reemplazante y el club ya tiene a dos candidatos para tomar su lugar.

Desde el campeón Coquimbo Unido y de Audax Italiano llegará el que pelee el puesto por ser el lateral derecho del Cacique. Una negociación que ya comenzó y que podría aclararse muy pronto.

Colo Colo no pierde el tiempo y se olvida de Mauricio Isla para mirar al futuro. El Cacique le busca reemplazante al Huaso y hay dos nombres que gustan mucho en las oficinas del Estadio Monumental.

Jorge Espejo y Francisco Salinas son las cartas que maneja Colo Colo para reemplazar a Mauricio Isla. Foto: Photosport.

El periodista Cristián Alvarado reveló en Los Tenores de Radio ADN a los candidatos a tomar el lugar del lateral derecho: Jorge Espejo y Francisco Salinas. Ambos jugadores tienen grandes opciones de llegar al Eterno Campeón en 2026 y ya hay negociaciones en curso.

En el caso del hombre de Audax Italiano, su temporada ha sido más que destacada siendo un pilar para el equipo que se metió en Copa Sudamericana. En 2025 disputó 40 partidos, marcando 3 goles y 2 asistencias en 3.478 minutos.

Por su parte, el lateral de Coquimbo Unido se coronó campeón de la Liga de Primera como un titular fijo en el esquema. Con los Piratas disputó 39 partidos, anotando 8 goles y 4 asistencias en 3.343 minutos. Números más que interesantes para un jugador en su puesto.

Quedará esperar ahora para ver si es que el Eterno Campeón logra un acuerdo con alguno de ellos. Cabe recordar que desde la cantera esta temporada Fernando Ortiz subió a Víctor Campos, el que podría tener más minutos desde el año que viene.

¿Cuáles fueron los números de Mauricio Isla en Colo Colo?

En su paso por Colo Colo, Mauricio Isla logró disputar un total de 51 partidos oficiales. En ellos aportó con 2 goles y 2 asistencias en los 4.152 minutos que estuvo dentro de la cancha. Ganó el Campeonato Nacional y la Supercopa.