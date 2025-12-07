Colo Colo sale a dar su última pelea para poder conseguir la clasificación a la Copa Sudamericana. Esta tarde el Cacique enfrenta a Audax Italiano con la obligación de ganar, pero con una importante baja en sus filas: Mauricio Isla.
La tarde del sábado recién pasado el Eterno Campeón entregó la lista de jugadores convocados por Fernando Ortiz para el duelo. Sin embargo, entre las varias sorpresas llamó mucho la atención la ausencia del Huaso.
Los rumores no tardaron en aparecer, con algunos incluso acusándolo de haberse borrado como supuestamente lo hizo tiempo atrás en el Superclásico con la U de Chile. No obstante, el motivo es otro y no tiene nada que ver con lo que se ha dicho.
Problemas de salud marginan a Mauricio Isla en Colo Colo
Mauricio Isla no apareció ni en la banca para el duelo de Colo Colo con Audax Italiano y generó muchas dudas. El Huaso no estará en el que podía ser su último partido con el Cacique y los hinchas se preguntaban qué es lo que había pasado.
Pero si bien desde el interior del Estadio Monumental todavía no dan una versión oficial, sí se conocieron algunos detalles. Fue el periodista de TNT Sports, Daniel Arrieta, quien en plena transmisión dio a conocer la razón.
De acuerdo a lo señalado por el reportero, fue un tema estomacal el que dejó al margen a Mauricio Isla. “Está con un problema y por eso no pudo ser citado, un problema gastrointestinal“, lanzó.
Este es el motivo por el que el Huaso no pudo decir presente en lo que, para muchos, era su último partido con Colo Colo. El lateral termina contrato y no ha tenido ofertas para renovar, lo que mantiene el suspenso sobre su futuro.
Quedará esperar para ver si que Fernando Ortiz sigue en la banca y, de ser así, si lo quiere en su plantel. Los rumores han apuntado a un final de ciclo, pero todo balance será una vez termine el torneo esta tarde.
Mauricio Isla es baja en Colo Colo y no podrá ayudar a pelear por la clasificación a la Copa Sudamericana ante Audax Italiano. El Cacique pierde a un titular clave hasta ahora y que, más allá de no vivir su mejor año, siempre rindió.
¿Cuáles son los números de Mauricio Isla esta temporada?
Sin actuar contra Audax Italiano, Mauricio Isla cierra la temporada 2025 con un total de 36 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos aportó con 2 goles y 1 asistencia en los 2.992 minutos que estuvo dentro de la cancha.
