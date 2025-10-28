Colo Colo tuvo una tarde de pesadilla en el Estadio Nacional al empatar 2-2 ante Deportes Limache. Pese a que el Popular pudo estar arriba por dos goles de ventaja, fue incapaz de mantener el resultado y terminó dejando escapar puntos insólitos.

Lamentablemente los bajos niveles individuales en el equipo de Fernando Ortiz pasaron la cuenta. Uno de ellos fue el de Mauricio Isla, quien estuvo lejos de tener el mejor partido en el recinto ñuñoíno.

Sin embargo, el opaco partido no fue lo peor que le pudo pasar al Huaso durante la jornada de ayer, ya que horas después de finalizado el encuentro el bicampeón de América sufrió un violento robo en la zona de Barrio Italia, en la comuna de Providencia.

ver también De Tezanos lanza cruel comparación para Ortiz tras insólito empate de Colo Colo: “Su fórmula no está…”

El robo que sufrió Mauricio Isla

Fue el mismo jugador quien dio a conocer el hecho en sus redes sociales. Por medio de un video en su Instagram personal, el formado en Universidad Católica escribió que “me robaron en Barrio Italia, Providencia. Por favor si saben de algo ofrecemos recompensa por el carnet y la licencia”.

La historia que subió Mauricio Isla en redes sociales tras el empate de Colo Colo ante Limache. | Foto: Photosport.

En el video se puede ver como al auto de Mauricio Isla le reventaron uno de sus vidrios para extraer algunos elementos de su interior. Así las cosas, al ex seleccionado nacional se le terminó de configurar un día para el olvido a nivel deportivo y personal.

Publicidad

Publicidad

Los números de Mauricio Isla en Colo Colo

El Huaso en este 2025 ha jugado con los albos un total de 32 partidos, siendo 21 por la Liga de Primera, seis en Copa Libertadores, cuatro en Copa Chile y uno en la Supercopa. Suma dos goles y ninguna asistencia en 2657 minutos de acción.

ver también Lo que dijo Fernando Ortiz de Sebastián Vegas tras su torpe expulsión: “Si quiere competir de nuevo tendrá que…”

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán al ruedo este sábado 1 de noviembre desde las 18:00 horas para enfrentar a Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún. Este duelo será válido por la fecha 26 de la Liga de Primera 2024.