Colo Colo sufrió un duro golpe al igualar 2-2 ante Deportes Limache. Pese a que el Cacique llegó a estar arriba por dos goles de ventaja, fue incapaz de mantener el resultado y terminó regalando puntos insólitos en el Estadio Nacional.

Uno de los grandes apuntados tras este mal resultado está siendo Fernando Ortiz. El equipo bajo la dirección técnico del argentino sigue sin despegar y ya acumula demasiado tropiezos pensando en la opción de clasificar a una copa internacional.

En ese sentido uno que entregó su visión al respecto fue Manuel De Tezanos, quien en su calidad de comentarista en Todos Somos Técnicos de TNT Sports lanzó una cruel comparación para analizar el trabajo de Ortiz.

De Tezanos compara a Ortiz con Garnero

El periodista afirmó que “hay un detalle respecto a una comparación con Daniel Garnero en Universidad Católica. Garnero ante la U en el clásico en un momento dio a entender que su idea inicial era una y que había ido encontrando una fórmula”.

Fernando Ortiz se complicó mucho en su opción de clasificar a las copas del 2026 con Colo Colo.

“Fernando Ortiz en Colo Colo no hace eso, porque esa fórmula no está funcionando desde su arribo”, agregó.

Para cerrar, De Tezanos advirtió que “este equipo mantiene los errores defensivos, no es contundente en ataque. Ni fu, ni fa. A Deportes Iquique le ganó bien, a Coquimbo no le hizo daño… y así”.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán al ruedo este sábado 1 de noviembre a partir de las 18:00 horas ante Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún. Este compromiso será válido por la fecha 26 de la Liga de Primera 2024.