Ni el más pesimista de los hinchas de Colo Colo se imaginaba este escenario. En el año de su Centenario y a cuatro fechas que termine la Liga de Primera, están a 27 puntos del inminente líder Coquimbo Unido y a seis puntos de un último cupo para jugar Copa Sudamericana. Una locura absoluta.

Para peor, en un partido donde tenían el marcador ampliamente a su favor, por 2-0 ante Deportes Limache, su nueva “bestia negra” se los empató, lo que provocó el enojo de los hinchas que se lanzaron contra los jugadores y el técnico Fernando Ortiz.

En medio de este panorama oscuro para Colo Colo, uno que supo ganar cuatro títulos con los albos como el ex central Gonzalo Jara, fue categórico en el análisis del encuentro para Radio ADN y enterró la opción copera del Cacique para 2026.

Multicampeón con Colo Colo entierra opción copera para 2026

“Parece que tiene miedo a perder. Yo lo dije hace un tiempo, siente ese miedo que tienen los equipos que pelean por el descenso. Este no es el caso, pero más allá de que vaya ganando, sabe o se siente en el estadio que le van a hacer goles“, afirma el también bicampeón de América.

En esa línea, Jara agrega que “cada vez que a Colo Colo le llegan con un desborde, con un centro, su defensa sufre mucho y eso le pasa a los equipos que luchan por no descender y eso es lo que siento cuando hoy los veo en la cancha”.

“Eso es algo muy especial, porque los equipos grandes no están acostumbrados a los malos momentos, a ir ganando y de jugar muchas veces no de buena forma, pero encontrarse con los goles como lo hicieron con Limache, pero sentir que en algún momento te anotan, y eso termina como hoy”, finalizó.

¿Cuántos títulos ganó “Jarita” como albo?

El otrora defensor central fue parte de una de las épocas doradas de Colo Colo, donde conquistó los torneos de Apertura y Clausura 2007, Clausura 2008 y Clausura 2009.

¿Cuándo juegan los albos?

Por la fecha 26 en Liga de Primera, el Cacique visitará a Ñublense en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán, el sábado 1 de noviembre desde las 18:00 horas.