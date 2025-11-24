Colo Colo consiguió un importante triunfo ante Unión La Calera. La actuación de uno de sus jugadores dejó maravillado a Gonzalo Jara, quien le dedicó flor de elogio.

Los Albos vencieron con claridad a los Cementeros y celebraron el 4-1 en el Estadio Monumental. Los 3 puntos obtenidos en Macul les permiten posicionarse en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, el objetivo que le queda al club tras una temporada para el olvido.

El jugador de Colo Colo que enamora a Jara

Gonzalo Jara en su rol de comentarista, analizó lo que fue el triunfo de Colo Colo ante Unión La Calera. En lo que fueron las actuaciones individuales de los Albos, el bicampeón de América quiso destacar a Vicente Pizarro, pero terminó elevando a Lucas Cepeda.

“Para mí, el mejor del equipo… y dejo afuera Cepeda. Lo dejo afuera porque si fuera argentino estaría en el Atlético de Madrid hoy en día“, aseguró Jara en Radio ADN. El formado en Santiago Wanderers ha despertado interés en el fútbol extranjero, pero todavía no ha podido concretar una salida.

“Pero lo dejo afuera (Cepeda) porque creo que para mí Vicente Pizarro se consolida como un volante confiable, que puede repetir partido a partido algo más allá de la media, y eso para mí tiene un valor mucho más grande“, complementó quien jugó en los Albos entre 2007 y 2009.

Cepeda ha sido gran figura en Colo Colo pese al mal año del equipo. Imagen: Photosport

Colo Colo escaló al 7° lugar de la Liga de Primera con 44 puntos. De la mano de Fernando Ortiz, poco a poco van encontrando estabilidad. Jarita aseguró que a los de Macul les faltó torneo y que Jorge Almirón debió partir antes.

“Yo creo que a Colo Colo le faltó dinero para poder sacar en su momento o indemnizar a Almirón, que era el problema que Colo Colo tenía, así como lo tuvo la selección con (Ricardo) Gareca en su momento. Creo que eso es lo que le faltó a Colo Colo“, cerró Gonzalo Jara.