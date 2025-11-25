Es tendencia:
¿Voltereta en Colo Colo? Ortiz sorprende con decisión sobre la capitanía de Esteban Pavez

El DT albo no le hizo el quite a la pregunta y fue claro en que pese a haber cortado al jugador, hay una firme opción de volver al protagonismo.

Por Nelson Martinez

Fernando Ortiz habló de todo en TNT Sports.
Fernando Ortiz habló largo y tendido sobre el presente de Colo Colo. En diálogo con Pelota Parada, de TNT Sports, el entrenador albo no le hizo el quite a las polémicas del equipo, abordando el caso Esteban Pavez.

El argentino tiene cortado al que ha sido capitán albo todo el año, sacándolo incluso de las citaciones. Pese a eso, pareciera que las partes se abuenaron y sigue contando con el volante como el dueño de la jineta.

“(Pavez) él lo sabe. Al tener una preferencia por un compañero, requiere que no esté citado Esteban, pero es un excelente profesional, en cada entrenamiento demuestra que quiere estar”, partió diciendo.

¿Seguirá Esteban Pavez como capitán albo?

Fernando Ortiz despachó una frase que dejó marcando ocupado a los hinchas de Colo Colo. Al hablar de la capitanía de Esteban Pavez, el DT dejó abierto un regreso del volante al protagonismo en el equipo.

“Con Esteban yo tengo y tuve charlas como con todos los jugadores, no solo con Esteban. Es el capitán y no quiere decir que porque sea el capitán, si no reúne lo que yo quiero y las condiciones mínimas como para citarlo, no dejaré de hacerlo”, avisó.

Por eso, el entrenador albo dijo, fiel a su estilo, que “cuando requiera de él (Pavez), estará disponible para Colo Colo. De la forma que yo decido se lo digo a él, lo sabe y en ese sentido estoy tranquilo”.

Cortado pero full colocolino: el gesto de Esteban Pavez en la ceremonia de Chamaco Valdés

Colo Colo ahora se enfoca en sus dos finales antes rivales directos en la lucha por clasificar a Copa Sudamericana. Primero será Cobresal, en El Salvador, finalizando en el Estadio Monumental para recibir a Audax.

