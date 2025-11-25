Colo Colo viene de una racha positiva en la Liga de Primera, porque sumó tres triunfos en línea, que lo tienen en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

Los albos vienen de vencer a Ñublense, Unión Española y Unión La Calera, lo que les sirvió para igualar a Cobresal en la lucha por acceder al torneo internacional.

Justamente el próximo partido del Cacique será ante los mineros, este viernes en El Salvador, duelo que es catalogado como una verdadera final por ambos clubes.

ver también El fuerte palo de Fernando Ortiz al trabajo de Jorge Almirón en Colo Colo: “Estaban muy mal”

Fernando Ortiz y la importancia de los juveniles en Colo Colo

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, empezó su carrera como técnico dirigiendo a divisiones juveniles en Paraguay y México, es por ello que siempre le da valor a los futbolistas que están en formación.

En el cuadro popular le ha dado oportunidades al joven lateral derecho de 19 años Víctor Campos, además, puso como titular a Leandro Hernández ante Unión La Calera.

Víctor Campos es recurrente en Colo Colo. Foto: Diego Martin/Photosport

Publicidad

Publicidad

Para el Tano los juveniles son clave y en diálogo con TNT Sports dijo que está dispuesto a poner futbolistas de 16 años, si es que cumplen lo que les pide.

“No puedo hablar de lo que pasó antes. No soy quién para decidir sobre la regla del sub 21, pero me gusta porqu le da oportunidad. Por gustos, si el joven está preparado y capacitado va a jugar. No importa las edades. No voy a poner a chicos de 12 años. Pero he visto de 16 años con capacidades y si me cumplen, los voy a poner. Si el joven hace las cosas que pretendo en la cancha, la edad no va a ser impedimento”, dijo Ortiz.

Fernando Ortiz de a poco se va empoderando en Colo Colo y espera seguir durante la temporada 2026.

ver también Fernando Ortiz le baja los humos a Arturo Vidal y responde a sus dichos en Colo Colo: “Nadie tiene asegurada la titularidad”

¿Cuándo y a qué hora juegan Cobresal vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido entre Cobresal y Colo Colo por la fecha 29° de la Liga de Primera se jugará este viernes 28 de noviembre, a partir de las 18:00 horas en el estadio El Cobre de El Salvador.

Publicidad