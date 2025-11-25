Es tendencia:
Colo Colo

El fuerte palo de Fernando Ortiz al trabajo de Jorge Almirón en Colo Colo: “Estaban muy mal”

El entrenador del Cacique reconoció que encontró el ánimo del plantel en el piso cuando le tocó asumir el cargo.

Por Carlos Silva Rojas

Fernando Ortiz habló del momento de Colo Colo.
El entrenador argentino Fernando Ortiz llegó a Colo Colo para enmendar el mal trabajo de Jorge Almirón, e intentar meter al cuadro albo en una copa internacional.

El Cacique de a poco remontó posiciones en la Liga de Primera y ahora se encuentra en la séptima plaza, clasificando a la Copa Sudamericana.

Colo Colo se juega una final este viernes ante Cobresal en El Salvador, y si gana, timbrará su acceso al segundo certamen en importancia de la Conmebol.

Fernando Ortiz reconoce que recibió un plantel mal anímicamente

Fernando Ortiz recibió a un equipo que jugaba mal de la mano de Jorge Almirón y el ahora DT de Colo Colo, en diálogo con TNT Sports, reconoció que tomó a un plantel que estaba mal anímicamente.

Desde que llegué, quizá futbolísticamente no pasaba por un buen momento, pero lo que me hizo ruido es que anímicamente estaban muy mal. Yo traté de darle siempre ese envión anímico”, dijo el Tano.

Fernando Ortiz analizó el momento de Colo Colo. Foto: Felipe Zanca/Photosport

“Cambié y roté, fui buscando, hasta este último domingo, cuando encontramos un equipo dinámico. Quizá no es el que yo quiero y pretendo en ciertos pasos del partido, pero en la última parte del partido retomamos el nivel”, agregó.

Colo Colo viene de golear por 4-1 a Unión La Calera y se jugará una final ante Cobresal en El Salvador.

¿Cuándo y a qué hora juegan Cobresal vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido entre Cobresal y Colo Colo por la fecha 29° de la Liga de Primera se jugará este viernes 28 de noviembre, a partir de las 20:00 horas en el estadio El Cobre de El Salvador.

