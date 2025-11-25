Los datos son categóricos y no mienten. Desde que Arturo Vidal fue relegado al banco de suplentes en Colo Colo, por orden de su entrenador Fernando Ortiz, el equipo recuperó la senda triunfal, ganando sus últimos tres encuentros por Liga de Primera.
Si bien en los últimos dos encuentros vio pocos minutos en cancha, el propio “King” asegura que no es alternativa por decisión técnica. “Vengo de una lesión. Yo no fui suplente porque hay alguien mejor que yo“, afirmó tras la victoria alba ante La Calera.
El tema es que por más palabras que diga Arturo Vidal, los números hablan por sí solos. La temporada 2025 del bicampeón de América es la peor de su carrera como futbolista en dos décadas. Sólo comparable con su paso previo al fútbol europeo.
Vidal vive su peor temporada en dos décadas
En la actual campaña de Colo Colo, entre Liga de Primera, Copa Chile, Libertadores y Supercopa, el “Rey” disputó hasta el momento un total de 26 encuentros, con presencia en cancha durante 1.764 minutos, en los que registró tres goles, una asistencia, 11 tarjetas amarillas y una expulsión.
En 20 años de carrera de Arturo Vidal, números más bajos los podemos encontrar en el primer semestre del 2007, su última campaña con Colo Colo previo a ser vendido al Bayer Leverkusen. En ese tramo, apenas jugó 1.277 minutos en 15 juegos, con un tanto y otro pase gol.
|TEMPORADA
|CLUB
|PARTIDOS
|MINUTOS
|2007
|Colo Colo
|15
|1.277
|2007-08
|Bayer Leverkusen
|33
|2.266
|2008-09
|Bayer Leverkusen
|36
|2.646
|2009-10
|Bayer Leverkusen
|32
|2.736
|2010-11
|Bayer Leverkusen
|44
|3.506
|2011-12
|Juventus
|35
|2.850
|2012-13
|Juventus
|45
|3.757
|2013-14
|Juventus
|46
|3.600
|2014-15
|Juventus
|45
|3.626
|2015-16
|Bayern Múnich
|48
|3.234
|2016-17
|Bayern Múnich
|41
|2.946
|2017-18
|Bayern Múnich
|35
|2.309
|2018-19
|Barcelona
|53
|2.746
|2019-20
|Barcelona
|43
|2.246
|2020-21
|Inter de Milán
|30
|1.684
|2021-22
|Inter de Milán/Flamengo
|67
|2.603
|2022-23
|Flamengo/Athletico Paranaense
|34
|1.693
|2024
|Colo Colo
|35
|2.753
|2025
|Colo Colo
|26
|1.764
¿Hasta cuándo tiene contrato con Colo Colo?
De manera oficial, Arturo Vidal tiene vínculo contractual con el Cacique hasta el próximo 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, ya cumplió con las condiciones impuestas para poder renovar el mismo por todo el 2026, aunque aquello todavía no es ratificado por la institución.
