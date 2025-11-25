Es tendencia:
Colo Colo

Tras respuesta por ir a la banca: Arturo Vidal vive su peor temporada desde 2006

La última vez que el King tuvo números tan bajos en su carrera fue previo a salir de Colo Colo y partir al Bayer Leverkusen.

Por Alfonso Zúñiga

Arturo Vidal vive su temporada más baja en dos décadas.
Arturo Vidal vive su temporada más baja en dos décadas.

Los datos son categóricos y no mienten. Desde que Arturo Vidal fue relegado al banco de suplentes en Colo Colo, por orden de su entrenador Fernando Ortiz, el equipo recuperó la senda triunfal, ganando sus últimos tres encuentros por Liga de Primera.

Si bien en los últimos dos encuentros vio pocos minutos en cancha, el propio “King” asegura que no es alternativa por decisión técnica. “Vengo de una lesión. Yo no fui suplente porque hay alguien mejor que yo“, afirmó tras la victoria alba ante La Calera.

El tema es que por más palabras que diga Arturo Vidal, los números hablan por sí solos. La temporada 2025 del bicampeón de América es la peor de su carrera como futbolista en dos décadas. Sólo comparable con su paso previo al fútbol europeo.

Vidal vive su peor temporada en dos décadas

En la actual campaña de Colo Colo, entre Liga de Primera, Copa Chile, Libertadores y Supercopa, el “Rey” disputó hasta el momento un total de 26 encuentros, con presencia en cancha durante 1.764 minutos, en los que registró tres goles, una asistencia, 11 tarjetas amarillas y una expulsión.

En 20 años de carrera de Arturo Vidal, números más bajos los podemos encontrar en el primer semestre del 2007, su última campaña con Colo Colo previo a ser vendido al Bayer Leverkusen. En ese tramo, apenas jugó 1.277 minutos en 15 juegos, con un tanto y otro pase gol.

TEMPORADACLUBPARTIDOSMINUTOS
2007Colo Colo151.277
2007-08Bayer Leverkusen332.266
2008-09Bayer Leverkusen362.646
2009-10Bayer Leverkusen322.736
2010-11Bayer Leverkusen443.506
2011-12Juventus352.850
2012-13Juventus453.757
2013-14Juventus463.600
2014-15Juventus453.626
2015-16Bayern Múnich483.234
2016-17Bayern Múnich412.946
2017-18Bayern Múnich352.309
2018-19Barcelona532.746
2019-20Barcelona432.246
2020-21Inter de Milán301.684
2021-22Inter de Milán/Flamengo672.603
2022-23Flamengo/Athletico Paranaense341.693
2024Colo Colo352.753
2025Colo Colo261.764
¿Hasta cuándo tiene contrato con Colo Colo?

De manera oficial, Arturo Vidal tiene vínculo contractual con el Cacique hasta el próximo 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, ya cumplió con las condiciones impuestas para poder renovar el mismo por todo el 2026, aunque aquello todavía no es ratificado por la institución.

