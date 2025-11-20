En Colo Colo se empiezan a despejar las dudas sobre la continuidad de Arturo Vidal. El histórico mediocampista chileno termina contrato con el Cacique en diciembre del presente año y él mismo se encargó de poner en entredicho su fututo en el estadio Monumental.

Es que Vidal ya cumplió el porcentaje de minutos del 2025 estipulados por contrato para una renovación de contrato automática, pero el King manifestó hace unas semanas que Colo Colo debía clasificar a un torneo internacional para convencerlo de seguir en el club.

Sin embargo, y pese a que Colo Colo aún está fuera de los lugares de Copa Sudamericana, el periodista que reportea la actualidad alba en Radio ADN, Cristián Alvarado, aseguró que los caminos de Vidal y el Cacique tienen dirección a un acuerdo.

Vidal en Colo Colo: Should I stay or should I go

“La información que tengo es que el jugador se va a quedar“, dijo Tomate Alvarado sobre el futuro de Arturo Vidal en Colo Colo.

Agregó explicó por la incertidumbre que “él lo dijo en la previa del partido amistoso con Puerto Montt, ahí se despachó esa declaración. Sembró la duda, pero obviamente con el transcurrir de las semanas uno va averiguando, y todo indica que en Colo colo entienden en el directorio y cuerpo técnico que cuentan con Arturo Vidal“.

“Todo esto es muy dinámico, muy cambiante. Pero si tú me preguntas a mí, hoy, Arturo Vidal va a continuar la próxima temporada en Colo Colo“, sentenció Alvarado.

Cabe recordar que Arturo Vidal cumplió 38 años el pasado 22 de mayo. Este 2025 registra 25 partidos con la camiseta de Colo Colo, en un registro de 1.739 minutos, tres goles y una asistencia.