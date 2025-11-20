Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

¿Arturo Vidal se queda o se va de Colo Colo? Revelan nuevos antecedentes sobre el futuro del King

La informaciones en Colo Colo apuntan a que las dudas sobre el futuro de Arturo Vidal se empiezan a disipar. ¿El King se queda o se va del Cacique?

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Revelan que Vidal está más cerca de quedarse que de irse de Colo Colo.
© JAVIER TORRES/PHOTOSPORTRevelan que Vidal está más cerca de quedarse que de irse de Colo Colo.

En Colo Colo se empiezan a despejar las dudas sobre la continuidad de Arturo Vidal. El histórico mediocampista chileno termina contrato con el Cacique en diciembre del presente año y él mismo se encargó de poner en entredicho su fututo en el estadio Monumental.

Es que Vidal ya cumplió el porcentaje de minutos del 2025 estipulados por contrato para una renovación de contrato automática, pero el King manifestó hace unas semanas que Colo Colo debía clasificar a un torneo internacional para convencerlo de seguir en el club.

Sin embargo, y pese a que Colo Colo aún está fuera de los lugares de Copa Sudamericana, el periodista que reportea la actualidad alba en Radio ADN, Cristián Alvarado, aseguró que los caminos de Vidal y el Cacique tienen dirección a un acuerdo.

Colo Colo da un paso clave para la construcción del nuevo Estadio Monumental: “Estamos conversando con…”

ver también

Colo Colo da un paso clave para la construcción del nuevo Estadio Monumental: “Estamos conversando con…”

Vidal en Colo Colo: Should I stay or should I go

La información que tengo es que el jugador se va a quedar“, dijo Tomate Alvarado sobre el futuro de Arturo Vidal en Colo Colo.

Arturo Vidal seguirá en Colo Colo, avisa Tomate Alvarado.

Arturo Vidal seguirá en Colo Colo, avisa Tomate Alvarado.

Agregó explicó por la incertidumbre que “él lo dijo en la previa del partido amistoso con Puerto Montt, ahí se despachó esa declaración. Sembró la duda, pero obviamente con el transcurrir de las semanas uno va averiguando, y todo indica que en Colo colo entienden en el directorio y cuerpo técnico que cuentan con Arturo Vidal“.

Publicidad

Todo esto es muy dinámico, muy cambiante. Pero si tú me preguntas a mí, hoy, Arturo Vidal va a continuar la próxima temporada en Colo Colo“, sentenció Alvarado.

Arturo Vidal sigue dejando la tendalá en la interna de Colo Colo

ver también

Arturo Vidal sigue dejando la tendalá en la interna de Colo Colo

Cabe recordar que Arturo Vidal cumplió 38 años el pasado 22 de mayo. Este 2025 registra 25 partidos con la camiseta de Colo Colo, en un registro de 1.739 minutos, tres goles y una asistencia.

Lee también
El paso clave que da Colo Colo para el nuevo Estadio Monumental
Colo Colo

El paso clave que da Colo Colo para el nuevo Estadio Monumental

Urgente anuncio de la casa de estudios por el Chuncho y nombre de la U
U de Chile

Urgente anuncio de la casa de estudios por el Chuncho y nombre de la U

U de Chile: Pinilla golpea la mesa porque Clark ni se arruga en Azul Azul
U de Chile

U de Chile: Pinilla golpea la mesa porque Clark ni se arruga en Azul Azul

Las extremas medidas de seguridad de O’Higgins para recibir a la U
U de Chile

Las extremas medidas de seguridad de O’Higgins para recibir a la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo