Colo Colo

Arturo Vidal sigue dejando la tendalá en la interna de Colo Colo

El volante del Cacique tendrá que ver si sigue el próximo año en Macul. Por el momento, cumplió con la cláusula de renovación automática.

Por Jose Arias

Arturo Vidal y una decisión importante.
© JAVIER TORRES/PHOTOSPORTArturo Vidal y una decisión importante.

No es una novedad decir que lo de Colo Colo este año ha sido más que difícil. El cuadro albo vivió un Centenario recargado de penas y las glorias quedaron para otro momento, todo indica.

Dentro de este Centenario, uno que se ha ganado el premio de las polémicas es Arturo Vidal. El King ha tenido controversias a borbotones y recientemente dejó la escoba en la interna de Colo Colo.

¿Qué hizo? Resulta que unas cámaras de Picado TV, programa argentino, reporteaban la llave de Copa Libertadores desde Río de Janeiro. En medio del enlace en directo, apareció Arturo Vidal y nadie entendió por qué estaba allí.

Ruido en la interna

Pero, eso podría ser anécdota. Resulta que pocos días antes, Arturo Vidal había ido con Colo Colo a Coquimbo, cayendo ante la escuadra local. Dos días después estaba en Brasil y, para colmo, sin permiso del club.

Esto generó indignación en la interna de Blanco y Negro, tal como señaló La Tercera. Lo que se vio acrecentado recientemente por el carrete de Halloween con algunos jugadores del plantel. Días antes, el King había jugado ante Deportes Limache, sin destacar.

Ahora, queda por definir si Arturo Vidal seguirá en Colo Colo la siguiente temporada. Por contrato, renovó automáticamente, tras conseguir los minutos requeridos este 2025.

Arturo Vidal y la incógnita por su renovación en Colo Colo | Photosport

Arturo Vidal y la incógnita por su renovación en Colo Colo | Photosport

¿Cuándo juega Colo Colo?

El Cacique volverá al ruedo este sábado 8 de noviembre, cuando enfrente a la Unión Española, en un duelo trascendental para sus pretensiones internacionales. Este partido está programado para las 15.00 horas en el Estadio Santa Laura.

